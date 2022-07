Calcio a 5, rinnova anche il pivot classe 1995 Luca Fabbri

Altra importante conferma in casa forlivese dove il diesse Ghirelli si assicura la firma del prolungamento del contratto per un altra stagione del pivot classe 1995 Luca Fabbri rientrato alla base nello scorso mercato dicembrino: “Luca è tornato a dicembre della scorsa stagione dopo un anno e mezzo di stop per incompatibilità dell’impegno sportivo col lavoro – racconta Ghirelli – sono contento che un ragazzo serio e con tanta voglia di migliorare continui il suo percorso con noi e sono convinto che anche quest’anno darà un importante contributo sia sotto l’aspetto realizzativo che in appoggio alla manovra di tutta la squadra”.

La carriera: cresciuto nelle giovanili di Predappio e Pianta nel 2014 viene chiamato in promozione a Castrocaro dopo che nella stagione precedente si era messo in luce vincendo il campionato Juniores interprovinciale. Per motivi di studio rientra un anno in seconda categoria alla Pianta poi nel 2015 ci prova col futsal col Forlimpopoli. Due stagioni entusiasmanti con la promozione conquistata ai play-off dalla serie D il primo anno e 25 reti complessive la stagione successiva in serie C2 tra coppa e campionato che lo hanno fatto innamorare del futsal così, dopo esser tornato la stagione successiva sui campi d’erba di prima categoria sempre con la maglia della Pianta, la scelta di cedere alla corte di Ghirelli nell’estate del 2018. Luca entra subito nei meccanismi della squadra e con 19 centri è tra i protagonisti della promozione nel massimo campionato regionale nel 2019. Per motivi di lavoro Fabbri è costretto a mettere da parte il futsal ma dopo un anno e mezzo di inattività nello scorso dicembre torna nella sua Forlì dove in mezza stagione va a segno 7 volte confermando che nonostante la lunga assenza dal rettangolo di gioco non ha perso il vizio del gol.

Come da espressa volontà di mister Vespignani il diesse Ghirelli sta confermando lo zoccolo duro della squadra punto di partenza per poi vedere se il mercato in entrata si sbloccherà.