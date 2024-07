Calcio a 5, Albu Constantin Cristinel vestirà ancora biancorosso

Albu Constantin Cristinel arrivato a titolo definitivo dalla Mernap Faenza nell’estate 2023 rinnova il proprio contratto per un altra stagione. Classe 2000, nato in Romania, Costantin vive a Forlì dall’età di 10 anni dove cresce calcisticamente nel settore dell’Edelweiss Jolly. Dopo un esperienza triennale durante la pandemia al suo paese, Albu rientrato in Italia si approccia al futsal con la maglia proprio della Mernap dove gioca per due stagioni mettendo in mostra qualità tecniche eccellenti ma allo stesso tempo non trovando grande continuità visto la folta concorrenza. Così la scelta la scorsa estate di accettare l’offerta del diesse Ghirelli ed approdare all’Oleodinamica Forlivese. Nella sua prima stagione in maglia biancorossa Albu ha realizzato ben tredici reti alternando prestazioni eccellenti ad altre meno brillanti convincendo la società a rinnovargli la fiducia che dovrà comunque essere ripagata con continuità di rendimento.