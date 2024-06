Calcio a 5, Alessandro Casadei confermato alla guida dell'Oleodinamica under 19

Dopo gli annunci delle settimane scorse in merito alla guida tecnica della prima squadra dell'Oleodinamica affidata a mister D’ Amico e al suo staff tecnico in casa forlivese si continua a lavorare alacremente in vista della prossima stagione. Altro tassello fondamentale sarà la conferma di Casadei alla guida della selezione giovanile forlivese: “La conferma di mister Casadei per noi era una priorità e sono soddisfatto che continui la nostra collaborazione – spiega con entusiasmo il responsabile del settore giovanile Federico Rustignoli – dal suo arrivo nell’autunno scorso c’è stata una vera svolta in termini di entusiasmo che si è rispecchiata nei risultati sportivi della formazione under 21, con tanti giovani elementi che sono cresciuti in maniera esponenziale e si sono affacciati anche alla prima squadra”.

“Dalla prossima stagione non parteciperemo più al campionato regionale under 21 – conclude Rustignoli – avendo partecipato lo scorso anno a questo campionato con una squadra molto giovane sotto età abbiamo gettato le basi per costruire la formazione Under 19 che iscriveremo al prossimo campionato regionale. Partiamo da una solida base ma sto continuando con la collaborazione di Andrea Masotti in un lavoro di scouting sul territorio”.

Alessandro Casadei, forlivese classe 1977, per tutti “Panino”, bandiera del Forlì del primo decennio di questo millennio, è subentrato sulla panchina forlivese nell’autunno scorso a stagione in corso e sarà affiancato anche in questa stagione dal suo vice, il castrocarese classe 2002, Lorenzo Battista, volto noto dei campionanti amatoriali forlivesi che è entrato nello staff societario nello scorso gennaio portando buona dote di esperienza e tantissima passione sia per il futsal sia per il lavoro coi giovani.