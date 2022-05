Calcio a 5, Carlo Aldini confermato nel ruolo di vice di mister Vespignani

Mister Matteo Vespignani potrà contare anche nella prossima stagione sulle competenze del suo fidato scudiero Carlo Aldini, con cui collabora da ormai cinque stagioni, che continuerà a ricoprire il ruolo di vice allenatore della prima squadra forlivese: “Avere ancora Carlo nello staff tecnico sarà per noi un valore aggiunto non da poco, non possiamo che essere felici del fatto che il mister abbia deciso di continuare il suo percorso qui a Forlì – commenta soddisfatto il diesse Ghirelli – un ragazzo serio ,umile, molto preparato con tanta passione che lo spinge a studiare giorno dopo giorno per migliorarsi . Era per noi la prima priorità quella di confermare lo staff tecnico al completo, in questo anno di lavoro insieme abbiamo messo delle basi importnati sulle quali continuare a lavorare per migliorarci e crescere insieme”.

Forlivese classe 1985, Altini si avvicina al futsal giovanissimo nelle giovanili del Derby Forlì dove si misura nei primi anni della sua carriera con due campionati di serie C1 ed uno di B. Ancora giovanissimo va a farsi le ossa alla Virus Forlì in serie C2 prima dell’esperienza quadriennale a Cesena in serie C1 che lo consacra come uno dei migliori centrali romagnoli. Così il grande salto nel nazionale in serie B dove disputa quattro stagioni, due con la maglia del Faventia e due con quella del Forlì, prima di chiudere la carriera da giocatore in serie C1 col Santa Sofia.

Ma un guerriero come lui non poteva restare certo lontano dal parquet e così nasce il sodalizio con mister Vespignani con cui collabora nel triennio alla Futsal Cesena tra giovanili e prima squadra e lo scorso anno proprio a Forlì: “Il forte legame che ho con questa società e con mister Vespignani sono state le priorità che mi hanno spinto a continuare in questo ruolo – spiega Aldini – abbiamo intrapreso un percorso importante nella passata stagione andando oltre più rosea aspettativa anche se qualche boccone amaro lo abbiamo dovuto masticare e ripartiamo ancora più carichi per provare a migliorarci. La società sta costruendo un progetto molto funzionale valorizzando i giovani del territorio dando a noi dello staff un grande supporto e una fiducia che vogliamo ripagare coi risultati sul campo”.