Calcio a 5, colpaccio di Forlì: in porta arriva il campione del mondo Augustin Lopez

Colpo da 90 del diesse Ghirelli che si assicura le prestazioni sportive del portiere argentino classe 1996 Agustin Lopez lo scorso anno avversario dei galletti con la maglia del Villafontana dove ha contribuito in maniera determinante alla vittoria della Coppa Italia regionale ed alla promozione nella serie cadetta della formazione di Medicina.



Portiere di assoluto livello fra i pali, ma anche dotato di una tecnica invidiabile che gli ha permesso di trovare spesso la via del gol, Agustin può vantare un curriculum importante in Italia dove ha vestito anche le maglie di San Michele in serie A2 nel 2017, Gubbio nel 2021 sempre nella seconda serie nazionale per poi approdare nella stagione successiva in serie A a difendere la porta del Pesaro fresco campione d’Italia dove ha contribuito alla vittoria della Supercoppa di serie A. Lopez può anche fregiarsi del titolo di Campione del Mondo conquistato nel 2019 proprio in Argentina nel torneo organizzato dall’AMF.

Trasferitosi poi a vivere in Romagna con la compagna, Agustin ha prima sposato il progetto del Villafontana nell’estate 2023 ed ora ha accettato la corte del diesse Ghirelli: “ Fin dai primi colloqui col direttore ho avuto il modo di apprezzare la serietà di questa società – racconta il nuovo numero uno biancorosso – mi è stato proposto un progetto ambizioso supportato da uno staff tecnico e societario molto ben organizzato. In società c’è tanto entusiasmo e voglia di fare le cose per bene tutte cose che mi hanno spinto a sposare questo progetto. Da parte mia spero di ambientarmi nel più breve tempo possibile nel gruppo per diventare un elemento fondamentale della squadra nel raggiungimento degli obiettivi che ci prefisseremo”.