Calcio a 5, Coppa Italia C1: il Parma fa cinque reti ed elimina il Forlì

Termina ai quarti di finale la corsa dell'Oleodinamica Forlivese nella Coppa Italia di serie C1; forlivesi che escono sconfitti per 5-2 sul campo del Parma. Saranno quindi i ducali a partecipare alle Final Four della competizione che si disputeranno nel week end dell'Epifania alla Sky Arena di Salsomaggiore Terme dove proveranno a difendere il titolo conquistato la passata stagione.



Partita che si decide già nella prima frazione dove i padroni di casa fanno la voce grossa e chiudono avanti sul 3-0 grazie alle reti di Di Norcia, Serna Lopez e Hassanien. Nella ripresa due gol per parte a fissare il 5-2 finale con Di Norcia e Serna Lopez che firmano le loro doppiette personali mentre per l'Oleodinamica Forlivese vanno a referto Casetti e Vittozzi.



Sabato prossimo ultimo impegno ufficiale per i galletti che ospiteranno al Pala Marabini la Rossoblu Imolese negli ottavi di finale in gara unica del Memorial Alfonso Velez, la coppa mista fra le formazioni di serie D, C2 e C1, prima della pausa natalizia col campionato che riprenderà solo a metà gennaio con la prima giornata del girone di ritorno.