Calcio a 5, Coppa Italia: il Forlì espugna Santa Sofia e sale al secondo posto nel girone

Forlì corsaro per la seconda volta in quindici giorni sul campo dei cugini del Santa Sofia. Dopo il largo successo in campionato la truppa di mister Vespignani si ripete anche nella seconda giornata del girone C di Coppa Italia al termine di un gara tiratissima. 4-3 il risultato finale con reti forlivese di Fabbri, Panara e doppietta di Salvatore che permettono ai biancorossi di salire al secondo posto nel girone a quota tre punti con la Mernap Faenza, prima a punteggio pieno, che regola in rimonta nel finale il Rimini e può festeggiare con un turno d’anticipo la qualificazione alle Final Four della competizione. Nell’ultimo match del girone Forlì ospiterà sabato prossimo al Pala Marabini il Rimini fermo ad un punto in classifica appaiato al Santa Sofia.

La partita

Gara pimpante fin dai primi minuti con l’equilibrio che si sblocca al 9′ quando Salvatore con una puntata nel sette porta avanti gli ospiti. Forlì galvanizzato dal vantaggio sfiora il raddoppio in altre due occasioni con Benhya: al 13′ con un rasoterra messo in corner da Perini e al 15′ con una punizione che si stampa sul palo. Raddoppio che si concretizza al minuto 17 grazie ad un break a metà campo di Cangini che sull’uscita bassa di Perini scarica per Fabbri che a porta sguarnita anticipa il proprio marcatore e insacca di prima. Forlì potrebbe allungare ulteriormente ma prima sul diagonale di Salvatore Perini si supera bloccando la conclusione poi al 26′ Panara, dopo uno scambio con Fabbri, centra il palo. Al minuto 28 arriva così la beffa con Artoum che liberato sull’out di sinistra segna con una puntata sul secondo palo la rete dell’1-2 che riapre la contesa prima della fine della frazione.

Ripresa altrettanto scoppiettante con occasioni che fioccano su ambo i versanti: Di Maio e Panara chiamano agli straordinari Perini nei primi giri di lancette mentre è Artoum a suonare la carica per il Santa Sofia colpendo un palo con una girata dal limite al 6′. Al 7′ ancora Artoum scatenato che salta Cassano in uscita ma sul suo rasoterra è capitan Cangini a salvare sulla linea e far ripartire in contropiede Salvatore che salta due avversari e segna il 3-1 con un preciso diagonale ad eludere l’uscita di Perini. Padroni di casa che non demordono e trovano il 2-3 con un tiro al volo di Casamenti che trova a centro area una deviazione della difesa ospite che spiazza Cassano. Passano pochi secondi ed è il portiere Perini salito a metà campo a chiamare al paratone il collega Cassano che alza in corner la conclusione. Ma nel momento di maggior forcing dei padroni di casa Forlì affonda ancora il colpo al 15′: Fabbri si gira e calcia, Perini respinge come può sui piedi di Salvatore che appoggia al centro per l’accorrente Panara che ristabilisce le distanze. Doppio vantaggio che dura poco infatti al minuto 18 Casamenti sulla tre quarti si sposta la palla sul mancino e lascia partire un fendente a mezz’altezza che non lascia scampo a Cassano. Gli ultimi dieci minuti di partita sono tiratissimi con tante conclusioni ribattute o fuori dallo specchio e si arriva così al fischio finale. Il Forlì tornerà in campo già martedì sera quando al Pala Marabini alle 21:15 arriverà il Villafontana nei quarti di finale a gara secca del Memorial Alfonso Velez, la coppa mista fra squadre di serie C1 e serie C2.