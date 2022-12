Calcio a 5, Coppa Italia: la Mernap passa sul campo del Forlì ed ipoteca la qualificazione

Esordio amaro per il Forlì di mister Vespignani nella prima giornata del girone C di Coppa Italia. Al Pala Marabini passa con merito la Mernap Faenza, 3-1 il finale, che mette una serie ipoteca per il passaggio del turno. Certe della qualificazione alle Final Four saranno infatti solo le tre vincitrici dei gironi mentre solo la miglior seconda potrà qualificarsi alla fase finale. Forlì, per sperare quindi nella qualificazione, sarà obbligato a vincere le altre due gare del girone contro Santa Sofia (sabato 10 dicembre in trasferta) e Rimini (sabato 17 dicembre in casa) che hanno pareggiato per 3-3 in terra riminese all’esordio nella competizione.

Doccia gelata per il Forlì alla prima azione: su un disimpegno difensivo errato El Oirraq si presenta solo davanti a Simone e segna l’1-0 con una botta precisa a mezz’altezza. E’ un duro colpo da cui Forlì fatica a rialzarsi e al 13′ gli ospiti raddoppiano con Cedrini che dai 12 metri si avventa su una palla vagante e gonfia la rete con una puntata sotto la traversa. Al 15′ ancora ospiti pericolosi con Simone chiamato al doppio intervento sulla prima conclusione di Gardi e sul successivo tap in di Maski. Forlì si comincia a vedere in avanti solo nella seconda metà della frazione dove riesce a creare una pressione costante sugli sopiti ed al 21′ su un uscita avventata di Pagliai, Di Maio ne approfitta calciando verso la porta sguarnita con Pagliai che si tuffa e para fuori area. Inevitabile il rosso diretto e Forlì ne approfitta subito con Benhya che imbuca in area per Di Maio che con un tocco di prima supera Negri appena subentrato per l’1-2 che non cambierà più fino all’intervallo.

Nella ripresa Forlì sembra partire col piede giusto con una buona pressione ma al 5′ Maski in contropiede libera Argnani che tutto solo poco fuori area prende la mira e insacca l’1-3 con una botta sotto la traversa. La reazione forlivese è più di rabbia che di testa e la prima vera occasione per riaprire la contesa arriva al 17′ quando Salvatore vede fuori dai pali Negri e calcia dalla propria metà campo colpendo la traversa. Al 20′ Argnani spreca il colpo del ko facendosi parare un trio libero da Simone mentre dall’altra parte capitan Cangini dopo un rimpallo a la palla facile facile da appoggiare in rete ma calcia di piatto a fil di palo. Nel finale Forlì si sbilancia ulteriormente ma prima Zin Dine al 24′ poi Maski al 30′ non ne approfittano facendosi ipnotizzare dalle uscite perentorie di Simone che evita che il passivo si dilati ulteriormente.