Calcio a 5, Coppa Valez: il 2-0 alla Rossoblu Imolese vale la qualificazione ai quarti

Con un rotondo 2-0, maturato tutto nella prima frazione, l’Oleodinamica Forlivese stacca il pass per i quarti di finale della Coppa Memorial Alfonso Velez che si giocheranno sempre in gara unica nella seconda metà di febbraio. Si chiude così con una vittoria il 2023 dei galletti che torneranno in campo solo a metà gennaio quando nella prima giornata del girone di ritorno faranno visita al Montale FF.

LA PARTITA - Prima frazione molto combattuta dove sono le attente difese a prevalere sui reparti offensivi di ambo le compagini. Equilibrio che regge fino al minuto 22 quando Casetti dalla sinistra smarca capitan Cangini abile ad inserirsi in area sul secondo palo ed insaccare con un piattone ravvicinato l’1-0. Il vantaggio galvanizza i ragazzi di mister Mingozzi che sfiorano il 2-0 al 28′ con una discesa di capitan Cangini che supera con un diagonale l’uscita di Cané ma la palla sfiora il palo. Raddoppio che comunque arriva trenta secondi dopo quando Albu dalla sinistra serve in mezzo Di Maio che di prima dal limite dell’area scarica in rete.

Ripresa sicuramente più scoppiettante con occasioni da ambo le parti: al 1′ subito Forlì vicino al 3-0 con una botta di Di Maio alta sulla traversa. All’11’ diagonale di Costa, Simoncini si distende in corner. Al 19′ Salvatore lancia capitan Cangini che aggancia la volo e calcia, palla che sfiora la traversa. Minuto 21, Pelliconi trova Visani libero in area, tiro immediato di prima ma Simoncini è attento e chiude. Dal 26′ mister Tabanelli opta per inserire Pelliconi come quinto di movimento ma la difesa forlivese è pressoché perfetta e non lascia spiragli alla manovra ospite difendendo il doppio vantaggio fino al fischio finale.