Calcio a 5, dal paese del Sol Levante l'ultimo rinforzo in casa Forlì: Ishitsuka pronto all'esordio

Shoma Ishitsuka, laterale classe 2002, sarà il quinto nipponico della storia a vestire la casacca biancorossa. Già un esperienza in Italia per Shoma due stagioni or sono con la maglia dell'Olimpia Regium nel campionato cadetto prima di approdare in Bundesliga dove ha vestito la maglia del Mainz nella passata stagione. “Shoma era un profilo che avevamo già seguito l'estate del 2021 ma intoppi burocratici ne hanno bloccato il trasferimento - racconta il diesse Ghirelli - quest'anno invece siamo riusciti a completare l'iter burocratico e Shoma potrà giocare con noi. Fondamentale per il buon esito dell'operazione l'operato del nostro vice presidente Conficconi assistito dalla segretaria della società Francesca Muccinelli e rinnovo i miei ringraziamenti per la serietà e la disponibilità al procuratore Nobu Hayashi della Europlus International con la quale ormai da anni questa società ha instaurato una collaborazione proficua”.

Un innesto di qualità necessario a completare il roster a disposizione di mister Vespignani: “ Dopo aver perso definitivamente Berti per infortunio eravamo alla ricerca di un elemento per completare il pacchetto degli “Under”e l'arrivo in Italia di Shoma è capitato a pennello - conclude il direttore - siamo molto felici di averlo qui con noi e sono certo che darà un contributo importante per il proseguimento della stagione.