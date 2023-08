Calcio a 5, Di Maio rinnova: il fratello d’arte sarà aggregato in pianta stabile alla prima squadra

Un altro dei fiori all’occhiello del settore giovanile forlivese, Paolo Di Maio, rinnova e sarà aggregato in pianta stabile alla prima squadra di mister Vespignani. "Paolo è uno dei prospetti più interessanti inseriti la scorsa estate nella nostra Under 21 grazie al lavoro di scouting della coppia Rustignoli-Masotti - spiega il diesse forlivese Ghirelli -. Paolo è un ragazzo che nonostante la giovane età e considerato che era il suo primo anno nel mondo del futsal ha già gettato ottime basi. A stagione in corso è stato aggregato in prima squadra e grazie anche al lavoro di mister Vespignani ha avuto una crescita importante”.

“Ha ancora grandi margini di miglioramento – conclude il direttore – con il suo spirito di sacrificio e la sua serietà sono certo che potrà cavarsi tante soddisfazioni, d’altronde buon sangue non mente”. Fratello del bomber forlivese Valerio Di Maio, Paolo nasce a Forlì nel 2004. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Cava entra nell’Under21 forlivese nell’estate del 2022 affermandosi come il miglior marcatore della selezione allenata da mister Visani ed esordendo in prima squadra nel derby interno vinto contro il Rimini collezionando in totale tre presenze in prima squadra dove comunque è stato convocato con costanza da mister Vespignani.