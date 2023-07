Calcio a 5, El Papu rinnova: Andrea Simone vestirà il biancorosso per il terzo anno di fila

Mister Vespignani potrà contare anche per la prossima stagione sul funambolo Andrea Simone, laterale forlivese classe 1996, autentica arma a disposizione del tecnico per scardinare le difese avversarie in virtù della sua abilità nel dribbling e della sua caparbietà: “Sono felice che Andrea prosegua la sua carriera con la nostra maglia - commenta soddisfatto il diesse Ghirelli - nelle ultime stagioni ha ripagato la nostra fiducia con un contributo importante, mi auguro che continui con questa costanza e si confermi su certi livelli, ma questo dipende esclusivamente da lui”.

Arrivato nell’estate 2021 dalla Futsal Cesena, dopo aver giocato nella stagione pre covid a Bellaria in C2 dove si è messo in mostra segnando dieci reti in una quindicina di presenze, Simone, arrivato senza le luci dei riflettori puntati, si è messo a completa disposizione dello staff e partita dopo partita è diventato una pedina imprescindibile dello scacchiere forlivese dando un contributo molto importante anche in fase realizzativa chiudendo entrambe le ultime stagioni sotto San Mercuriale in doppia cifra.



In precedenza in carriera altre esperienze in prestito, prima la stagione a Forlimpopoli che lo lanciò alla ribalta con 20 reti segnati fra Coppa e Campionato in C2, poi la prima esperienza forlivese con l’arrivo nel mercato dicembrino nella stagione che ha visto i galletti conquistare la promozione nel massimo campionato regionale.