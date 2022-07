Calcio a 5, "El Papu" rinnova: il funambolo forlivese vestirà ancora il biancorosso

Mister Vespignani potrà contare anche per la prossima stagione sul funambolo Andrea Simone, laterale forlivese classe 1996, autentica arma a disposizione del tecnico per scardinare le difese avversarie in virtù della sua abilità nel dribbling e della sua caparbietà. "Inutile nasconderlo dopo un paio di occasioni sprecate su Andrea non credeva più nessuno - spiega il diesse Ghirelli - noi abbiamo deciso la scorsa estate di giocarci questa scommessa puntando sulla voglia di tornare protagonista del “Papu”, scommessa che abbiamo vinto insieme perché Andrea ha fatto davvero un’ottima stagione. Adesso deve dare continuità a quanto di buono seminato e diventare sempre più un perno di questa squadra, noi come lo scorso anno crediamo fortemente in lui”.

Arrivato nella scorsa estate dalla Futsal Cesena, dopo aver giocato nella stagione pre covid a Bellaria in C2 dove si è messo in mostra segnando dieci reti in una quindicina di presenze, Simone nella passata stagione arrivato senza le luci dei riflettori puntati si è messo a completa disposizione dello staff e partita dopo partita è diventato una pedina imprescindibile dello scacchiere forlivese dando un contributo molto importante anche in fase realizzativa. In precedenza in carriera altre esperienze in prestito, prima la stagione a Forlimpopoli che lo lanciò alla ribalta con 20 reti segnati fra Coppa e Campionato in C2, poi la prima esperienza forlivese con l’arrivo nel mercato nel dicembrino nella stagione che ha visto i galletti conquistare la promozione nel massimo campionato regionale.