Calcio a 5, final four di Coppa Italia regionale: beffa per l'Oleodinamica Forlivese

Weekend di grande futsal al Pala Keope di Casalgrande. Ad aggiudicarsi la Coppa Italia regionale sono stati i padroni di casa della Real Casalgrandese che ieri sera si sono imposti sul Balca per 3-1. In entrambe le semifinali disputate sabato sera decisivi i calci di rigore dove il Balca dopo il 2-2 dei tempi regolamentari ha superato il Bagnolo mentre i futuri campioni della Real hanno avuto la meglio del Forlì per 5-4 dopo aver acciuffato il pareggio all'ultima azione della partita grazie a Dopico. Forlì che esce a testa altissima ma con l'amarezza di aver sfiorato l'impresa per questione di manciate di secondi dopo che ad inizio ripresa capitan Cangini aveva segnato il vantaggio che ha fatto tremare per tutta la ripresa un Pala Keope gremito in ogni ordine di posto disponibile.

Il match

In avvio di gara l'atteggiamento attendista del Forlì mette in grossa difficoltà i padroni di casa che si espongono alle azioni di rimessa dei forlivesi che sfiorano il vantaggio al1' con una botta alta di Betancort e al 5' con Cangini che dopo un triangolo di prima con Fabbri solo davanti a Palladini calcia a lato. All'11 Benhya arma il destro chiamando Palladini agli straordinari. Il primo squillo della Real arriva al 12' con Dopico che impegna Cassano che neutralizza in due tempi. Al 13' Real arrembante con una incursione di Rapacchietta che arriva a concludere dal limite Cassano respinge sui piedi dello stesso Rapacchietta che però sbilanciato calcia a lato. Al 17' ancora Forlì con Rossi che di esterno destro sfiora l'incrocio. Al 19' punizione dal limite per i galletti, Benhya calcia di potenza Palladini con un bel riflesso alza sopra la traversa. L'ultimo squillo della prima frazione è per i reggiani che al 24' con Mariani lanciato in contropiede spreca calciando sull'esterno della rete e si va così al riposo a reti inviolate.

La ripresa inizia subito con una doccia fredda per il pubblico locale con Betancort che al 3' lanciato sulla parallela di destra calcia di prima intenzione sul secondo palo dove Cangini è puntuale per l'appuntamento con il vantaggio forlivese. Casalgrande non ci sta e comincia a spingere a testa bassa con Forlì che agisce di rimessa con un rasoterra di Horikawa al 13' respinto da Palladini e con Betancort al 17' che chiama Palladini alla deviazione in corner. Il forcing dei padroni di casa si fa più insistente e la difesa forlivese fino a quel momento perfetta comincia a concedere: al 10' Dopico semina il panico sulla sinistra con Cangini che spazza a centro area con Cassano fuori causa, al 21' ancora Dopico calcia di potenza Cassano respinge in sicurezza. Minuto 25 ancora Dopico è il più lesto su una palla vagante al limite dell'area tiro a botta sicura Cassano compie il miracolo. Mister Grossi inserisce a meno quattro dalla fine Raiola come quinto di movimento ma è Forlì ad avere subito l'occasionissima in contropiede con Benhya che conduce l'azione di rimessa e serve al centro Salvatore che si vede murare la conclusione dall'ultimo difensore locale rimasto a protezione della porta. Minuto 27' Cellurale scappa via sull'out di sinistra ma solo davanti a Cassano calcia malamente di punta fuori. Minuto 30 Real ancora col quinto di movimento trova libero sul secondo palo Raiola che liscia clamorosamente il pallone. Gli arbitri concedono due minuti di recupero e proprio all'ultimo assalto Dopico da posizione defilata sulla sinistra con un mancino teso trova lo spiraglio per il pareggio che porta la contesa ai calci di rigore. Dal dischetto per il Casalgrande sbaglia solo Cellurale che si fa ipnotizzare da Cassano, per il Forlì invece sbagliano prima Fabbri che colpisce il legno poi Di Maio su cui Palladini si supera in spaccata. All'ultimo rigore si presenta Dopico che non sbaglia e manda il Real in finale.