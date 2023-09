Calcio a 5, Forlì cade a Rimini nella prima giornata di Coppa Italia

Nella prima giornata del girone C di Coppa Italia sono i padroni di casa del Rimini ha conquistare i primi tre punti contro il Forlì di mister Vespignani. Dopo una prima frazione terminata sull’1-1 nella ripresa i forlivesi mettono subito la freccia ma la reazione dei padroni di casa permette ai ragazzi di mister Monesi di ribaltare la contesa in proprio favore chiudendo sul 5-2 trascinati da uno straripante Cecchini autore di tre gol ed un assist. Nell’altra sfida del girone C la Mernap Faenza batte la Rossoblu Imolese e aggancia in testa alla classifica i riminesi. Coppa Italia che tornerà in scena martedì 10 ottobre con il Forlì che ospiterà proprio la Mernap Faenza in una gara già decisiva per il passaggio del turno, mentre sabato prossimo scatterà il massimo campionato regionale di serie C1 con i ragazzi di mister Vespignani che esordiranno far le mure amiche del Pala Marabini di Forlì contro il Montale Football Five.

La partita

Padroni di casa che passano in vantaggio al primo affondo quando Cecchini sfrutta un errore della difesa forlivese e serve dalla destra sul secondo palo l’accorrente Tonini che in scivolata insacca il vantaggio. Forlì reagisce comunque bene e chiama Gemmani a ripetuti interventi prima su capitan Cangini dal limite poi su una conclusione dalla distanza di Di Maio. Al 6′ si rivedono i riminesi che impegnano Simoncini al triplice intervento prima sulla conclusione dalla destra di Caputi poi due volte su Cecchini da distanza ravvicinata. Al 10′ Caputi viene espulso e Forlì ha la ghiotta occasione di giocare due minuti in superiorità in cerca del pari: La Corte, Castorri e Simone ci vanno vicini ma Gemmani è insuperabile e quando non ci arriva l’estremo difensore riminese è il palo a salvare i padroni di casa e si torna così in parità numerica. Forlì ancora vicino al pareggio al 14′ con Meleleo che da posizione defilata coglie la traversa. Al 16′ ancora Meleleo, conclusione rasoterra Gemmani si salva ancora con l’aiuto del montante. Pareggio che arriva al 18′ direttamente da calcio di punizione col solito Benhya che firma l’1-1 dalla distanza. Prima del riposo da registrare il paratone di Simoncini sulla punizione del capitano riminese Timpani.



Ripresa che inizia col sorpasso forlivese al 2′: capitan Cangini in pressione sporca un disimpegno dei padroni di casa la palla carambola verso Meleleo che da posizione centrale lascia partire una puntata che si insacca nell’angolino alla sinistra di Bizzocchi. L’inerzia del match sembrerebbe giurata in favore degli ospiti che invece subiscono due rete a cavallo del 5′: il pareggio arriva al termine di una perfetta ripartenza tre contro due con Timpani che allarga per Tonini che libera sul secondo palo Cecchini abile ad insaccare, mentre il sorpasso è frutto tutto del pivot locale che prima recupera palla sulla tre quarti caparbiamente e di freddezza davanti a Simonciani sigla il 3-2. Al 13′ Castorri rimedia il secondo il giallo e Rimini non si fa pregare e alla prima azione in superiorità trova il 4-2 con Timpani liberato al limite da un buon giro palla. Nemmeno il tempo di metabolizzare il doppio svantaggio che Cecchini fa calare il sipario con un tiro che spiazza Simoncini dal limite dell’area per la sua tripletta personale. A pochi secondi dalla sirena finale Benhya calcia fuori il tiro libero che avrebbe reso meno amaro il passivo finale.