Calcio a 5, Forlì corsaro sul campo del Montale. Secondo posto consolidato con un rotondo 5-1

Dopo due pareggi consecutivi torna alla vittoria l'Oleodinamica Forlivese che si impone con netto 5-1 sul campo del Montale. Vittoria molto importante per i romagnoli che consolidano il secondo posto in classifica in virtù della contemporanea sconfitta del Sassuolo a Parma coi nero-verdi che ora inseguono i romagnoli a tre lunghezze di distanza seppur con una gara in meno giocata. Forlì che nel prossimo turno sarà impegnato in casa contro la X Martiri in cerca di altri punti pesanti per garantirsi quanto prima l'accesso aritmetico ai play-off promozione con l'obiettivo non secondario di “vendicare” lo 0-2 rimediato all'andata a Ferrara.

Mister Vespignani recupera pezzi importanti rispetto le uscite precedenti, nello specifico Benhya assente per squalifica nell'ultimo turno e Fabbri anche lui indisponibile nel pari interno contro la Mernap. Forlì che nella prima frazione di gioco capitalizza con la doppietta di capitan Cangini Greggi la supremazia creata andando al riposo sullo 0-2. Nella ripresa Forlì gestisce bene la prima metà di frazione poi a cavallo al 16' fa calare il sipario con capitan Cangini che ruba palla a metà campo serve Benhya che offre l'assist a Fabbri per il 3-0. Fabbri che si ripete anche al 17' ed al 20' con un tap in su prima conclusione di Di Maio respinta dal portiere locale completando la sua personale tripletta. Il finale è pura accademia per il Forlì che può gioire anche al 27' quando torna a calcare il campo di gioco Francesco Vittozzi fermo da dodici mesi per la rottura del legamento crociato. Nel finale al 28' il gol della bandiera del Montale firmato dall'ex di turno Cellurale.