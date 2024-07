Calcio a 5, Francesco Vittozzi e Forlì avanti assieme

Un altro dei senatori dello spogliatoio forlivese rinnova, per Francesco Vittozzi sarà la settima stagione consecutiva coi galletti, l’ottava in assoluto.

Laterale mancino dalle spiccate doti balistiche Francesco Vittozzi, forlivese classe 1987, debutta nel futsal proprio col Forlì nel lontano 2009 sotto la guida del tecnico carioca Josmael Correa dove esordisce nel campionato cadetto. Dopo un lungo peregrinare tra regionale e cadetteria con le maglie di Gatteo Calcio a 5, Forlimpopoli, Futsal Cesena, Imolese e Santa Sofia, Francesco è rientrato nell’estate del 2018 a Forlì proprio dove la sua storia d’amore col futsal iniziò.



Sembrava una bella storia a lieto fine poi dopo pochi mesi arrivò il grave infortunio, la rottura del crociato nell’autunno 2018, l’intervento ad inizio 2019 e un recupero a tempo di record che gli ha comunque permesso di ripresentarsi a disposizione all’inizio della preparazione della stagione successiva a dimostrazione del temperamento del ragazzo. Sforzi comunque premiati infatti nelle due stagione successive Vittozzi risulta tra i giocatori con più presenze assolute riprendendosi partita dopo partita il suo spazio di rilievo nelle rotazioni forlivesi.

Fino al febbraio del 2022 quando la fortuna gli gira ancora le spalle, un nuovo crociato che salta, l’intervento e tutto l’iter riabilitativo con Vittozzi che torna a disposizione ad inizio 2023. Nella passata stagione Francesco è riuscito a svolgere tutta la preparazione ritrovando continuità dando un fondamentale contributo alla salvezza dei galletti. Esperienza e carisma che saranno oro colato per il nuovo tecnico D’Amico come è stato per i suoi predecessori.