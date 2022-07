Calcio a 5, giovani talenti crescono: Antonino La Corte ancora in biancorosso

Continuerà in maglia biancorossa il percorso di crescita del prodotto del vivaio forlivese classe 2003 Antonino La Corte, già da due stagioni aggregato in pianta stabile alla prima squadra: “Antonino è cresciuto a dismisura lo scorso anno sotto la guida di mister Vespignani che ha dimostrato ancora una volta come sia bravo nel valorizzare i giovani – racconta il diesse Ghirelli – su Antoninio riponiamo molte aspettative per il futuro e mi aspetto che continui il suo processo di crescita andando a ricercare sempre più minutaggio migliorando in tutti i fondamentali. Sono sicuro che con la sua serietà e abnegazione Antonino si caverà tante soddisfazioni in carriera sulle orme dei senatori di questa squadra”. Antonino infatti, dopo la prima stagione in prima squadra dove aveva collezionato pochi scampoli di partita, nel campionato 2021-2022 ha fatto quel salto di qualità a livello mentale che gli ha permesso partita dopo partita di entrare in pianta stabile nelle rotazioni di mister Vespignani, un giovane su cui la società punta molto in prospettiva.