Calcio a 5, i Galletti tornano al successo: steso il Parma con ben sei reti

Ritorno al successo per i ragazzi di mister Vespignani che dopo la sconfitta di sabato scorso a Sassuolo superano con una prova convincente la Due G Futsal Parma con un rotondo 6-2. Forlì che incassato il vantaggio dei ducali al 9' del primo tempo ribalta la contesa già nella prima frazione grazie ad una doppietta di capitan Cangini per poi chiudere la pratica con un avvio di ripresa arrembante grazie alla doppietta di Simone ed alle segnature di Benhya e La Corte prima della seconda rete del Parma che fisserà il 6-2 finale. Con la capolista Bagnolo che riposava Forlì, seppur con una gara in più degli emiliani, riduce il gap dalla vetta a tre punti, ma viene sempre piantonato ad una lunghezza dal Sassuolo, terzo anch'esso però con una gara in meno giocata dei forlivesi.

La partita

Forlì che sfiora il vantaggio al 5' minuto con un tiro di Salvatore che colpisce la parte bassa della traversa ma rimbalza in campo e non entra. Ospiti invece che passano al primo affondo 9': Lopez Mora e Massaro partono in contropiede e triangolano alla perfezione eludendo l'uscita di Cassano con lo spagnolo che finalizza in rete a porta vuota il vantaggio. Parma sulle ali dell'entusiasmo crea scompiglio con azioni di rimessa ma la difesa forlivese riesce a salvarsi in almeno un paio di occasioni. Forlì ci mette qualche minuto a riorganizzarsi ma col passare dei minuti riesce ad imprimere una pressione costante alla difesa ospite: al 17' Salvatore di punta chiama Montanari alla parata in corner poi tra il 23' e il 25' è capitan Cangini con due deviazioni a centro area a ribaltare la contesa; due gol fotocopia di rapina prima su tiro teso di Di Maio poi su una punizione di Benhya. Al 27' ci sarebbe anche l'occasione per Fabbri di allungare, dopo una prima respinta di Montanari il pivot forlivese calcia a botta sicura dal limite ma Ben Saad appostato sulla linea riesce a sventare.

Nella ripresa gli ospiti fino a quel momento sempre in partita vengono letteralmente spazzati via dagli attacchi forlivesi, Fabbri e Simone lanciati in corsa chiamano Montanari agli straordinari poi quando non ci arriva l'ottimo portiere ducale è ancora la traversa a negare il gol a Salvatore al 5'. Forcing forlivese che viene premiato al minuto 7 quando capitan Cangini ruba palla a metà campo e fa ripartire Benhya che con un tiro a giro di piatto segna il 3-1. Forlì continua a spingere e sugli sviluppi di un corner dalla sinistra al 10' Di Maio riesca a concludere dal limite, Montanari si supera e respinge ma il più lesto ad arrivare sulla palla vagante è Simone che insacca il 4-1 a porta sguarnita.

Mister Morelli inserisce subito il quinto di movimento ma la 13' viene subito punito da Simone che da metà campo centra la porta sguarnita per la sua doppietta personale che vale il 5-1. Al 14' Cassano in uscita bassa si supera su Massaro liberato al limite dell'area ed al 16' dopo una punizione di Benhya è La Corte, con un tap in di contro balzo, a segnare il 6-1 che fa calare il sipario sulla gara. Parma trova la rete del 2-6 al 17' con Ciobanu che irrompe in area su una palla messa in mezzo dal fondo da Bonini e poi colpisce due legni in successione con Bonini, che scheggia il palo con una puntata a mezz'altezza, e con un diagonale di Massaro che sbatte contro la base del palo. Dal 26' i ducali ci riprovano col quinto di movimento ma un attento Forlì amministra senza altri particolari patemi fino al fischio finale sfiorando anche la settima rete con un rasoterra di Benhya su cui Montanari si distende e mette in corner.