Calcio a 5, il Balca supera di misura il Forlì nella finale playoff e accede alla fase nazionale

La finalissima regionale dei play-off promozione va di misura al Balca che accede così alla fase nazionale del post season. Partita tiratissima ed emozionante giocata da ambo le squadre a viso aperto col risultato finale maturato già nella prima frazione di gioco dove il Balca con grande cinismo ha approfittato di due disattenzioni della difesa forlivese per portarsi sul doppio vantaggio prima della rete di opportunismo di Simone che riapriva la contesa a pochi secondi dall’intervallo. Grande protagonista, soprattutto della prima frazione, il portiere ferrarese Di Bitonto autore di parate al limite dell’inconcepibile che hanno permesso alla squadra di mister Andrejc di aggiudicarsi la finale regionale.

La cronaca

Un Forlì arrembante sorprende in avvio al difesa locale creando subito tre grosse occasioni da rete: al 3′ Fabbri lancia Cangini a tu per tu con con Di Bitonto che respinge la puntata del capitano forlivese. Al 6′ Fabbri arma il mancino dalla distanza ma non trova fortuna colpendo l’incrocio mentre al 12′ dopo una prima respinta di Di Bitonto su conclusione ravvicinata sempre di Fabbri, Betancort calcia alto il tap-in da posizione defilata. Balca che scampati i primi pericoli trova il vantaggio alla prima vera occasione al 14′: Qerreti ruba palla a metà campo, triangola con Gamberini ed insacca il vantaggio a porta vuota sul secondo palo.

Forlì impiega qualche minuto a riorganizzarsi poi al 22′ crea una triplice occasione colossale: Fabbri solo contro Di Bitonto prova a superarlo con un preciso rasoterra, Di Bitonto respinge con la mano di richiamo sui piedi ancora di Fabbri che di prima centra la traversa, palla ancora in campo dove dal limite Cangini in corsa calcia a botta sicura ma Di Bitonto in spaccata compie l’ennesimo miracolo mettendo in corner. Al 23′ ancora Cangini che libera Betancort, stop e tiro rasoterra dell’iberico, ancora Di Bitonto in uscita bassa perfetta respinge il pericolo. Gol mangiato e gol subito, infatti al 27′ Qerreti in pressione in area su Salvatore gli estirpa il pallone o lo serve a Gamberini libero a centro area che insacca il 2-0 tra le proteste forlivesi ma gli arbitri convalidano. Un doppio svantaggio che poteva mettere KO chiunque ma non questo Forlì che all’ultimo giro di lancetta trova la rete del’1-2 con un tap-in di punta di Simone dopo l’ennesima paratona di Di Bitonto su conclusione ravvicinata di Rossi.

Ripresa altrettanto spettacolare ma con occasioni da ambo le parti: al 1′ Fabbri trova Cangini libero sul secondo palo, conclusione di prima su cui Di Bitonto in uscita disperata salva col viso. Al 4′ dopo un rimpallo Fadiga ha la palla buona per chiudere i conti ma dal limite spara alle stelle. Al 5′ Betancort serve Fabbri in area che tenta la deviazione in scivolata ma non trova lo specchio. Al 9′ bomba dalla distanza di Conti, Cassano si salva in corner. Al 10′ ancora Balca con un perfetto inserimento di Simone che trova la prodigiosa parata di Cassano. Al 20′ si riaffaccia in avanti il Forlì con Fabbri che calcia di destro dalla distanza con Di Bitonto che preso in contro tempo trova il colpo di reni prodigioso a respingere. Al 23′ Simone crea il panico nella difesa ferrarese e lascia partire un destro che sfiora l’incrocio. Al 24′ altra occasione Balca in contropiede con Qerreti che si fa ipnotizzare dall’uscita di Cassano. Nel finale mister Vespignani prova ad inserirei Salvatore come quinto di movimento ma la difesa locale argina bene ogni tentativo di arrembaggio fino al fischio finale che sancisce la vittoria del Balca e la fine della stagione comunque brillante e sopra ogni aspettativa dei ragazzi di mister Vespignani.