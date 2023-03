Calcio a 5, il diesse Ghirelli si racconta: tra primi bilanci e prossimo futuro

Conclusa la regular season col secondo posto finale, che garantisce l'accesso diretto alla finale play off che si giocherà in casa il 22 aprile contro la vincente della semifinale fra Mernap Faenza e Futsal Sassuolo in virtù degli undici punti di vantaggio sul Villafontana quinto, in casa forlivese si lavora con entusiasmo per l'appuntamento clou della stagione.

Ma a prescindere o meno da quello che sarà il risultato della finale il direttore sportivo Maicol Ghirelli ci tiene a sottolineare con orgoglio il buon lavoro svolto: "Eravamo partiti con l'obbiettivo di migliorare il risultato sportivo della scorsa stagione e di crescere a 360° sotto tutti gli aspetti - racconta - ad oggi non possiamo che ritenerci molto soddisfatti di ciò che abbiamo fatto. La prima squadra per il secondo anno consecutivo accede direttamente alla finale play off senza passare dalle semifinali qualificandosi come seconda migliorando il terzo posto finale della passata stagione in un campionato come quello appena concluso con un significativo livellamento verso l'alto rispetto al passato”.

“Il merito va ai protagonisti di questa stagione - continua il diesse - da mister Vespignani in primis, a tutti i suoi collaboratori, Carlo Aldini, Marco Turturiello e Marco Fabbri e ovviamente a tutti i nostri ragazzi a partire da Capitan Cangini, passando per i senatori del gruppo fino ad arrivare ai più giovani. Anche quest'anno abbiamo potuto premiare con soddisfazione ed orgoglio altri due ragazzi che hanno raggiunto le 100 presenze in maglia biancorossa nel segno di una continuità e dell'attaccamento alla maglia che tanti dei nostri atleti condividono con la società”.

Ma oltre la prima squadra c'è un settore giovanile che dal nulla sta crescendo in maniera vertiginosa: "L'immenso lavoro che Federico Rustignoli e Andrea Masotti stanno facendo coi nostri ragazzi è sotto gli occhi di tutti - conclude il direttore - la scorsa estate è partito un progetto Under 21 con una decina scarsa di atleti iscritti cresciuti ad oggi a più di venti tesserati dal 2003 al 2008 con un Under19 già impostata per la prossima stagione che in queste settimane sta facendo il suo esordio nella Coppa Italia di categoria. Era da tempo che a Forlì non si vedevano due formazioni giovanili iscritte ai campionati federali a testimonianza della bontà del lavoro svolto ma questo deve essere solo un primo mattone di una crescita graduale, ma costante”.