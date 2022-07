Calcio a 5, il ds Ghirelli blinda la porta: Davide Cassano rinnova per un altra stagione

Per il quinto anno consecutivo sarà Davide Cassano il padrone della porta forlivese. Leader carismatico e autentica sicurezza Davide è a tutti gli effetti una bandiera della società e rivestirà anche in questa stagione i gradi di vice capitano: “Per noi era fondamentale la riconferma di Davide, ed il fatto che un campione come lui continui a credere nel nostro progetto mi rende orgoglioso – commenta soddisfatto il diesse Ghirelli – Davide è ormai diventato a tutti gli effetti il leader di questa squadra, in questi quattro anni ha dato sempre il 110% per questa maglia ,e anche nell’ultima stagione il suo apporto è stato fondamentale sia in campo sia nello spogliatoio. Una persona veramente con la P maiuscola oltre ad un atleta impeccabile e non a caso che dal suo arrivo qui 4 anni fa gli abbiamo affidato la fascia di vice capitano, siamo davvero felici che abbia deciso ancora una volta di restare a Forlì”.

La carriera

Forlivese classe ’87, Davide cresce nelle giovanili del Derby calcio a 5 dove gioca per tre stagioni, due in juniores ed uno in under 21 aggregato alla prima squadra di mister Carobbi; un anno quest’ultimo molto importante nella sua crescita dove si toglie la soddisfazione di vincere il campionato regionale con l’under e accedere ai play off promozione con la prima squadra in serie B. Il Derby chiude però i battenti in quella stagione Davide passa al Ravenna calcio a 5 in serie C1 con una parentesi di sei mesi in prestito proprio a Forlì dove esordisce nella serie cadetta. Dopo sei stagioni consecutive a Ravenna, prima un biennio a Castello con un anno di C1 ed uno in B, poi nell’ultimo triennio prima del ritorno nel 2018 a Forlì l’esperienza con la Futsal Cesena sempre nella serie cadetta. Dal 2018 rientra quindi a Forlì, dove centra alla prima occasione la promozione in serie C1, ripetendosi su alti livelli anche nelle ultime tre stagioni appena disputate nel massimo campionato regionale dove si è affermato come uno dei migliori portieri della categoria.