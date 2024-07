Calcio a 5, il Forlì conferma Beltran e Valdifiori

Dopo l’acquisto del nuovo numero uno biancorosso Agustin Lopez in casa Oleodinamica Forlivese si è proceduto a completare il pacchetto portieri a disposizione di mister D’Amico con le conferme di Beltran e Valdifiori.



Alessandro Valdifiori, forlivese classe 2005, cresce calcisticamente nei settori giovanili di Forlì Calcio e Sammartinese poi, dopo due anni lontano dall’attività agonistica, sceglie nell’estate 2022 di provare il futsal entrando a far parte dell’Under 21 forlivese. Alessandro si afferma fin da subito come uno dei gioielli della cantera forlivese e viene aggregato ben presto in pianta stabile in prima squadra esordendo nel massimo campionato regionale già nell’autunno 2022 nel derby contro il Rimini. Prestazioni che non sono passate inosservate in regione venendo convocato plurime volte nei raduni della rappresentativa regionale Under19 da mister Dolcetti., vedendo sfumare la convocazione per il Torneo delle Regioni 2024 solo per problemi di salute.



Beltran Tomanguilla Berli Manuel, cesenate di origini peruviane classe 2001, difenderà i pali della porta forlivese per la seconda stagione consecutiva dopo una carriera a livello giovanile nel calcio a 11 con le maglie di Ravenna, San Pietro in Vincoli dove ha anche esordito in Eccellenza e Godo in seconda categoria. Arrivato nell’estate 2023 Beltran si è subito trovato a suo agio fra i pali stretti e dopo un fisiologico periodo di adattamento si è alternato a Simoncini per tutta la stagione passata.



Per i due giovani talenti forlivesi ora la grande opportunità di lavorare al fianco del campione argentino Lopez per crescere gradualmente senza pressioni e farsi trovare pronti qualora vengano chiamati in causa.