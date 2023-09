Calcio a 5, il Forlì d'autorità a Rimini: vittoria e primato a punteggio pieno

A quindici giorni esatti di distanza dal primo derby di Coppa vinto dal Rimini per 5-2 si ripete il derby romagnolo della Via Emilia. Questa volta il risultato sorride ai forlivesi di mister Vespignani che con una prova d’autorità, consci degli errori di quindici giorni prima, si impongono con un meritato 3-1 (1-1 alla sirena di metà gara) che vale ai galletti il primato in classifica a punteggio pieno dopo due giornate in coabitazione con la X Martiri. Forlì che sabato prossimo sarà impegnato ancora in trasferta sul campo del Due G Futsal Parma, terzo in classifica, in quello che sarà a tutti gli effetti il big match di giornata.

La partita

Il Forlì inizia subito la gara col giusto piglio chiudendo il Rimini sulla difensiva. Le occasioni non fioccano di certo, se non per una doppia consecutiva conclusione in area di Di Maio respinta dalla difesa riminese all’8, ma il forcing forlivese obbliga i padroni di casa a spendere il quinto fallo quando sul cronometro mancavano ancora 12 minuti alla fine della frazione. Ma il futsal è un gioco strano e al 10′ alla prima occasione il Rimini passa: Muratori chiede e trova il triangolo di prima a Cecchini che lo libera a centro area dove il numero 5 riminese irrompe in scivolata ed insacca l’1-0. Forlì non ci mette molto a reagire infatti al termine di un tre contro due in velocità Meleleo calcia a botta sicura a Cecchini fuori causa con Muratori che salva sulla linea di mano. Gli arbitri concedono il penalty senza esitazioni ma senza espellere il difensore riminese.

Lo specialista Salvatore è un cecchino e realizza nell’angolino basso alla destra di Ciappini che aveva comunque intuito l’angolo. Forlì vuole il vantaggio e continua a premere: al 12′ ci prova Meleleo con un rasoterra, Ciappini para a terra. Al 12′ primo tiro libero, Panara calcia elegantemente superando l’estremo difensore locale ma il palo quadrato gli nega la gioia del gol. Al 18′ ancora Forlì questa volta con un rasoterra di Benhya dalla distanza su cui Ciappini si salva in due tempi. Minuto 19 occasionissima Rimini, Timpani scodella in area per l’inserimento di Muratori che di testa scavalca Simoncini in uscita disperata ma la palla si appoggia sulla parte alta della rete. A 30” secondi dalla sirena di metà gara secondo libero per Forlì: calcia ancora Panara su cui questa volta si salva Ciappini in corner distendendosi sulla sua destra.



La ripresa parte sulla falsa riga della prima frazione con poche occasioni. L’equilibrio si sblocca infatti al 7′ con una perfetta punizione di Benhya che porta in vantaggio gli ospiti. Forlì preme per chiudere la gara e all’11 trova la rete dell’1-3 con Albu che entra in area, salta secco il suo marcatore e appoggia in mezzo per Di Maio che ben appostato realizza la rete del doppio vantaggio. Al 14′ doppia occasione Forlì con Ciappini che salva prima su La Corte liberato da Meleleo poi sulla bomba dello stesso Meleleo. Al 14′ tiro libero per il Rimini, Oddone calcia bene ma la base del palo salva Forlì. Al 17′ Salvatore si inserisce in area salta anche Ciappini ma Muratori salva sulla linea. Nel finale forcing Rimini che utilizza anche il quinto di movimento, ci prova prima Muratori dalla distanza poi Celli da posizione da defilata ma un attento Simoncini sventa gli ultimi assalti riminesi.