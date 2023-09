Calcio a 5, il Forlì puntella la rosa: ufficializzato Alessandro Liistro

Alla vigilia dell’esordio in campionato non si ferma l’opera incessante del diesse Ghirelli che puntella la rosa con l’acquisto di Alessandro Liistro, laterale mancino classe 1998. “L’acquisto di Alessandro è stata un opportunità venutasi a creare a metà agosto dopo i primi contatti intercorsi col ragazzo ad inizio mercato – racconta il direttore – Liistro si è dimostrato fin da subito disponibile e con tanta voglia di rimettersi in gioco. Volgiamo dargli una nuova possibilità di dimostrare il proprio valore. Mi auguro che sfrutti questa occasione per tornare ad esprimersi ai livelli che ha dimostrato giovanissimo nei suoi primi anni di carriera”.Liistro arriva in prestito dalla Futsal Cesena: “Con la società cesenate ci lega una proficua sinergia - conclude il direttore - ringrazio il diesse Buda per la consueta disponibilità e serietà nei nostri confronti”.



Alessandro nasce a Bagno a Ripoli in provincia di Firenze nel 1998 e si trasferisce fin da bambino in Romagna a Savignano sul Rubicone città dove attualmente vive. Appena quattordicenne inizia a calcare i campi di futsal nel settore giovanile del Città del Rubicone squadra del suo paese. Dopo un paio di stagioni dove spicca per le sue qualità fisiche e tecniche punta su di lui la Futsal Cesena che lo inserisce nel suo florido settore giovanile. Sotto la guida di mister di mister Placuzzi prima e proprio di mister Vespignani in seguito, Liistro scala le gerarchie cesenate esordendo giovanissimo nel campionato cadetto dove mette a referto diverse presenze cavandosi anche la soddisfazione delle prime reti tra i grandi. Dopo un paio di esperienze poco fortunate in prestito fra Bellaria e Rimini durante la pandemia e un paio di anni lontano dai campi di gioco Liistro sceglie Forlì per rimettersi in gioco in una categoria importante come il massimo campionato regionale: “Dopo alcune stagioni lontano dai campi di futsal ho una grande voglia di rimettermi in discussione – spiega Alessandro – voglio dimostrare di poter valere questa categoria e spero di aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi che ci porremo”.