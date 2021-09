Calcio a 5, il Forlì rinnova per il quarto anno consecutivo l'accordo col main sponsor

Sarà per il quarto anno consecutivo "Oleodinamica Forlivese" il main sponsor del Forlì calcio a 5. "Sono molto soddisfatto di aver rinnovato l’accordo con Oledinamica - spiega il vice presidente Massimo Conficconi - il loro sostegno e la loro vicinanza sono linfa vitale per la nostra attività e ci tengo a rinnovare i ringraziamenti pubblicamente". Un impegno che rispecchia la passione per lo sport del titolare Flavio Lazzarini; un’azienda che nella sua storia ultra quarantennale è sempre stata attenta e vicina alle sue origini sostenendo sia eventi sul territorio che l’attività sportiva dilettantistica con particolare attenzione all’attività giovanile. L’impegno di Oleodinamica negli anni è stato infatti trasversale su diverse discipline sportive del territorio provinciale: dal basket con l’Artusiana di Forlimpopoli, al calcio a 11 col Forlimpopoli Calcio, dal baseball a Cesena fino appunto al Futsal. L'azienda è specializzata nella costruzione di cilindri idraulici.