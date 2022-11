Calcio a 5, il vice allenatore Aldini tira le somme dei primi mesi di lavoro: "Bilancio soddisfacente"

Settimana di intenso lavoro per i galletti che sabato non scenderanno in campo dovendo osservare il turno di riposo nella decima giornata del girone d’andata. Occasione per fare il punto della prima parte di stagione con il vice allenatore della prima squadra Carlo Aldini che torna sulla pesantissima vittoria sul campo del Villafontana che ha consolidato i romagnoli al secondo posto in classifica: "La chiave di svolta che ci ha portato a questa importantissima vittoria è stata sul piano mentale - spiega il tecnico - avevamo affrontato le nostre contendenti dirette in classifica tutte in trasferta con un bilancio non sempre positivo ed era il momento di cambiare marcia. Quello del Villafontana è un campo dove in tanti lasceranno punti pesanti e questa vittoria a fine campionato potrà pesare come un macigno. Abbiamo preparato la gara cercando di impostare un ritmo altissimo e ci è riuscito alla perfezione meritando la vittoria".

E dopo la sosta il derby più sentito, ancora in trasferta, sul campo del Santa Sofia nell’ultima giornata del girone d’andata: “Classifica alla mano è evidente che è una squadra in difficoltà ma siamo consapevoli che quel campo ci ha sempre creato difficoltà ed in più essendo un derby i nostri avversari troveranno stimoli grandissimi. Non dobbiamo cadere nella presunzione di andare sul campo dell’ultima della classe a fare una passeggiata”.

Un Forlì che anche quest’anno si sta confermando in pianta stabile nell’elite del futsal regionale: “Non possiamo che essere soddisfatti di questi primi mesi di attività - continua Aldini - partivamo da un gruppo consolidato su cui sono stati fatti innesti importanti come Artoum, che ci ha già dato un importante contributo fin da subito, e Panara che causa l’infortunio non ce lo siamo ancora potuto godere appieno ma sono certo che verrà fuori nella seconda parte di stagione”.

"Il campionato per ora ha confermato quello che ci aspettavamo con tanto livellamento verso l’alto e la classifica molto corta, Bagnolo a parte, parla chiaro con tante squadre che possono ambire ad un piazzamento in zona play-off. Da parte nostra abbiamo lasciato qualche punto di troppo per strada e forse potevamo fare meglio, ma se in casa per ora le abbiamo vinte tutte tutte bisogna sottolineare che in trasferta abbiamo affrontato solo squadre di alta classifica uscendone con due vittorie contro Mernap e Villafontana, due sconfitte con Bagnolo e X Martiri e un pareggio a Parma; un bilancio tutto sommato soddisfacente visto il valore delle squadre affrontate".