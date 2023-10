Calcio a 5, ko a Parma: primo stop per l’Oleodinamica Forlivese

Primo stop stagionale per l’Oleodinamica Forlivese che esce sconfitta per 5-1 sul campo della Due G Futsal Parma in quello che era il big match della terza giornata del massimo campionato regionale. Forlì, fermo a sei punti, che scivola così al quarto posto in classifica, staccata da X Martiri e Mernap Faenza ancora a punteggio pieno (coi manfredi che in settimana hanno ottenuto la vittoria a tavolino sul Baraccaluga che ha ribaltato il risultato del campo), superata dal Parma che sale a quota 7 punti e agganciata ai piedi del podio dal Sassuolo a quota sei.

Prima frazione molto tirata e con tante fasi di studio; l’episodio che rompe l’equilibrio arriva al 14esimo quando Vittozzi, già ammonito, rimedia il secondo giallo e lascia i suoi in inferiorità. I padroni di casa non si fanno pregare e con l’uomo in più trovano la rete del vantaggio con Fazio. Forlì incassa il colpo ma reagisce subito e a quattro dal termine trova il pareggio con la prima rete in maglia forlivese di Casetti che porta la gara al riposo sull’1-1.

L’avvio di ripresa è invece tutto di marca giallo blu coi padroni di casa che allungano nei primi sette di gioco fino al 3-1 con Massaro prima e con Fazio poi che completa la sua personale doppietta. Forlì prova ad imbastire un forcing a cavallo della metà di frazione ma gli sforzi non portano alla rete che avrebbe riaperto la gara e si arriva così ai minuti finali coi padroni di casa capaci di allungare fino al 5-1 finale con Di Norcia e con la seconda marcatura personale di Massaro.

Sabato prossimo altra sfida d’alta classifica per i galletti attesi al derby contro al capolista Mernap Faenza che si giocherà al Pala Marabini di Forlì alle ore 15.