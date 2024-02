Calcio a 5, la fiducia di Vittozzi: "Giocando con personalità la salvezza matematica è più vicina"

L'impresa sfiorata contro l'ex capolista Villafontana che ha dato continuità alla vittoria nello scontro diretto con la Rossoblu Imolese e la certezza della matematica salvezza sempre più vicina hanno ridato entusiasmo all'ambiente forlivese: “Col Villafontana siamo scesi in campo con rispetto ma senza timori – racconta Francesco Vittozzi - bisogna giocare sempre per vincere, indipendentemente dall'avversario e dalla posizione di classifica. Sapevamo di avere di fronte una squadra che punta in alto e che ha giocatori fuori categoria. Personalmente credo che queste siano le più belle partite da giocare, quelle in cui ti confronti con giocatori affermati che hanno calcato i palazzetti di Serie A. Peccato per quell'autogol a fil di sirena che ci ha negato la vittoria”.



Un punto che ha comunque permesso all'Oleodinamica Forlivese di tenere la zona play out distante di nove punti: “Dietro corrono e non hanno voglia di darsi per persi - spiega il senatore forlivese - visti i risultati degli altri campi abbiamo perso due punti su alcune inseguitrici, purtroppo, ma vero anche che c'è una partita in meno da giocare. Sono convinto che se manteniamo questo atteggiamento possiamo raggiungere presto la salvezza matematica e affrontare le ultime partite con più serenità”.



Serenità che permette di guardare con fiducia alla trasferta di sabato a Ferrara: “La X Martiri è una squadra giovane che nel corso degli anni ci ha sempre messo in difficoltà – conclude il “Push”- sabato hanno subito una sconfitta pesante e per certi versi inaspettata sul campo del Montale, sono convinto che scenderanno in campo con la voglia di cancellare la brutta battuta di arresto e vendicare la sconfitta che gli abbiamo inflitto all'andata. Occorrerà ancor più attenzione e voglia di sacrificarsi l'uno per l'altro per fare risultato”.