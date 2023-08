Calcio a 5, il laterale Meleleo indosserà la maglia bincorossa

Il diesse Ghirelli del Calcio a cinque Forlì non si ferma e definisce l’acquisto a titolo definitivo del laterale Moreno Meleleo, svincolatosi dal Futsal Bellaria, regalando a mister Vespignani un’altra freccia a disposizione del suo arco: “Moreno lo seguivamo già dalla scorsa estate e avevamo imbastito i primi contatti – racconta il diesse – ho continuato a seguire il ragazzo durante tutta la stagione e appena si è ripresentata l’opportunità di un trasferimento ho colto l’occasione per portarlo a Forlì. Credo abbia caratteristiche tecniche e umane che si possano ben sposare col nostro progetto”.



Meleleo nasce in Svizzera nel 1997 e può vantare la doppia cittadinanza italo-svizzera. Laterale che si può adattare anche come ultimo, destro naturale a cui piace giocare a piede invertito e destreggiarsi nell’uno contro uno, Moreno si è trasferito in Italia a Bellaria da sedici anni e dopo aver iniziato da bambino col calcio a 11 con la squadra locale si approccia col futsal all’età di 16 anni col Futsal Bellaria. Il suo talento è subito evidente agli addetti ai lavori, l’esordio con gol in Serie C1 arriva a soli 16 anni, e diventa ben presto uno dei cardini della rappresentativa regionale con cui partecipa al Torneo delle Regioni per tre edizioni consecutive conquistando un terzo posto con gli allievi e due partecipazioni meno fortunate con la Juniores. Nell’estate del 2021 passa in prestito dalla Futsal Cesena e ha la fortuna di contribuire con due presenze alla vittoria del campionato cadetto dei cesenati. Nella scorsa estate Meleleo torna al Futsal Bellaria dove con 28 gol in 16 presenze in tutte le competizioni contribuisce alla promozione in serie C1 dei bellariesi. Sua la tripletta decisiva contro ila Mader Bologna nella finale play-off giocata proprio al Pala Marabini che sarà appunto la sua nuova casa: “ La serietà del direttore Ghirelli è stata sicuramente la ragione che mi ha spinto ad intraprendere questa nuova avventura – racconta Meleleo – Ghirelli ha sempre dimostrato di stimarmi, eravamo già in contatto da un paio di stagioni ma poi non si è concretizzato nulla, ora voglio ripagare sul campo questa fiducia. Le ambizioni di questa società sono simili alle mie. Voglio dimostrare di poter giocare su palcoscenici sempre più importanti contribuendo ai successi di questa squadra”.



Ma Meleleo non dimentica chi lo ha cresciuto: “Dopo la splendida cavalcata della passata stagione con la vittoria dei play-off di serie C2 e la promozione in serie C1 è un vero peccato che la Futsal Bellaria abbia chiuso i battenti – conclude Moreno – Bellaria sarà sempre casa mia e voglio ringraziarli per questi anni meravigliosi a partire dalle due persone più importanti per la mia carriera Tiziano Muccioli e Luca Perotto”.