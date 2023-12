Calcio a 5, lista di svincolati: ai saluti i biancorossi Panara, Simone e Liistro

Con l’arrivo del mese di dicembre arrivano i primi movimenti in uscita in casa Forlì: la società comunica infatti gli svincoli di Andrea Simone e Alessandro Liistro, che avevano entrambi lasciato il gruppo per motivi personali già ad inizio autunno, e Lorenzo Panara con cui si è arrivati ad una rescissione consensuale. "Ci tengo a ringraziare questi tre atleti per il loro contributo - commenta il diesse Ghrielli - gli auguro le migliori fortune professionali”.

“Sapevamo che sarebbe stata una stagione difficile dopo aver cambiato molto in estate ma per ragioni anagrafiche era giunto il momento di ringiovanire il gruppo per dare futuribilità al progetto - continua il direttore - la prima parte di stagione ha però evidenziato che il lavoro fatto in estate non è risultato sufficiente e di questo me ne assumo appieno la responsabilità. Purtroppo indietro non si può tornare, dovremo lavorare tutti al massimo delle nostre possibilità per essere padroni del nostro destino e non avere rimorsi”.



E di conseguenza la società ha deciso di intervenire nel mercato invernale: “Raggiungere la salvezza per noi è l’obiettivo fondamentale da non fallire e per questo stiamo lavorando per rinforzare il rooster - conclude Ghirelli - farò tutto quello che è nelle mie possibilità e capacità per aiutare il Calcio a cinque Forlì, una società che per blasone e storia merita di più e sono io il primo a dover dare di più . Sabato ci aspetta l’ultima gara del 2023, invito tutti i nostri tifosi a venire a sostenere i ragazzi per una partita da dentro o fuori, dopodiché cominceremo a fare i dovuti aggiustamenti”.