Calcio a 5, Lorenzo Panara in biancorosso: il laterale firma per il Forlì

Non si ferma l'incessante lavoro del diesse forlivese Maicol Ghirelli che piazza un colpo di mercato veramente interessante tesserando il laterale ambidestro dalle spiccate doti offensive Lorenzo Panara: “E' un prospetto che abbiamo seguito a lungo la scorsa stagione anche al di fuori delle gare giocate contro di noi in Coppa e Campionato – spiega il direttore - il suo nome è stato il primo venuto fuori nei miei dialoghi con mister Vespignani, poi una volta contattato ci ha mostrato da subito la sua voglia e la sua fame di vestire la nostra maglia e questo ha facilitato le cose”

“Gran merito per il buon esito della trattativa va al nostro dirigente e mio braccio destro Federico Rustignoli – conclude Ghirelli - grazie al suo lavoro Lorenzo ha potuto sistemare alcune sue situazioni a livello logistico che gli permetteranno dalla prossima stagione di vestire la nostra maglia. Siamo molto felici di averlo a Forlì e riponiamo in lui grosse aspettative”.

Classe 1989, nato a Teramo, Lorenzo dopo aver esordito nel futsal nella sua regione, assaggiando da giovanissimo anche la serie A2, si trasferisce per motivi personali in Romagna dove prosegue la sua carriera con la maglia del Forlimpopoli calcio a 5 che diviene a tutti gli effetti la sua seconda famiglia. Lorenzo anche in Romagna dimostra tutto il suo potenziale, trascinando a suon di gol la compagine artusiana alla vittoria del campionato di serie C2 riconfermandosi sempre in doppia cifra anche nelle successive stagioni nel massimo campionato regionale, nel dettaglio sono ben 14 i centri nell'ultima annata in poco più di una mezza stagione giocata: “ Sono molto felice e motivato per questa nuova avventura – racconta Panara – sono arrivato ad un punto della mia carriera dove voglio provare ad alzare l'asticella e poterlo fare vestendo la maglia di una società così blasonata mi rende orgoglioso”. Ma Lorenzo non dimentica che lo ha aiutato: “Forlimpopoli sarà per sempre la mia famiglia, non posso che ringraziarli infinitamente per tutto quello che hanno fatto per me e rimarrò legato a loro per sempre da un affetto profondo”.