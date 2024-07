Calcio a 5, Manuel Salvatore cala il poker: per il castrocarese sarà la quarta stagione a Forlì

Il centrale forlivese classe 2001 Manuel Salvatore rinnova il suo contratto per un altra stagione. Arrivato in prestito dalla futsal Cesena nell’estate del 2021 Manuel ha subito convinto la società forlivese che nell’estate 2022 si è esposta per il riscatto a titolo definitivo. Per Manuel questa sarà l’ottava stagione nel futsal. Cresciuto infatti nelle giovanili della Futsal Cesena, Salvatore ha fatto tutta la trafila delle giovanili cesenati Juniores, Under 19 nazionale ed al terzo anno il salto in prima squadra nel campionato cadetto. Nel 2020 la Futsal opta per mandare il ragazzo a farsi le ossa in serie C1 a Santa Sofia ma causa la sospensione del campionato regionale torna a dicembre alla casa madre dividendosi fra under19 nazionale e prima squadra. Poi il passaggio in prestito nell’estate del 2021 proprio al Forlì dove grazie ad un atteggiamento propositivo e prestazione degne di un giocatore “navigato” convince la società forlivese ad investire su di lui esercitando il diritto di riscatto. Dopo le prime stagioni sopra le righe nell’ultima annata il rendimento suo personale, come quello di tutta la squadra, non è stato sicuramente all’altezza, ma nonostante l’ancora giovane età in Manuel è scattata la consapevolezza di volersi riscattare con questa maglia nel prossimo campionato per tornare sui livelli che tutti hanno ammirato nei suoi primi anni al Pala Marabini.