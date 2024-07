Calcio a 5, Marco Castorri rinnova: sarà la seconda stagione sotto San Mercuriale

Seconda conferma in casa Oleodinamica Forlivese, il centrale Marco Castorri, arrivato a Forlì nell’estate del 2023, si è guadagnato sul campo la conferma per la prossima stagione. Una prima stagione sopra le aspettative per Castorri che nonostante arrivasse dal campionato di serie C2 non ha pagato il salto di categoria e si è ritagliato uno spazio importante nelle rotazioni forlivesi dando fisicità al reparto difensivo forlivese togliendosi anche la soddisfazione di segnare gol pesanti per la salvezza dei galletti. Tanta quantità e tanta sostanza a disposizione del nuovo tecnico D’Amico.



Cesenate, classe 1994, Marco fa tutte le trafile giovanili nel Cervia Calcio dove esordisce in prima squadra prima di passare al Diegaro dove milita per quattro stagioni. Per motivi di lavoro Castorri accantona per un paio di stagioni l’attività agonistica prima di riprendere con la maglia del Dismano prima e del San Zaccaria poi. Fino all’estate del 2021 quando Marco sceglie di passare al futsal con la maglia della Polisportiva 1980 che milita nel campionato regionale di serie C2. Per qualità non ci mette molto ad adattarsi al rettangolo 40×20 e le sue prestazioni gli permettono di mettersi in mostra fino alla chiamata irrinunciabile di Ghrielli che lo porta a vestire la mkaglia del Forlì nella scorsa estate.