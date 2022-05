Calcio a 5, Matteo Vespignani confermato alla guida dell'Oleodinamica Forlivese

Dopo gli ottimi risultati conseguiti al suo primo anno sulla panchina biancorossa, il Forlì calcio a 5 non ha perso tempo blindando subito il suo condottiero che guiderà i galletti nella loro quarta stagione consecutiva nel massimo campionato regionale, Matteo Vespignani. "Siamo orgogliosi e soddisfatti di proseguire il rapporto di collaborazione con mister Vespignani - racconta il diesse Ghirelli -. L'estate scorsa abbiamo condiviso un programma pluriennale e durante la stagione siamo cresciuti sotto tutti gli aspetti arrivando a giocarci traguardi importanti, non ultima la finale play-off regionale di Baricella contro il Balca”. “Da li ripartiremo con la voglia di migliorarci e continuare a crescere consapevoli che per farlo servirà lavorare duramente sia nell'organizzazione della stagione che sul campo. Col mister si è subito instaurata una sinergia positiva con la stessa visione delle cose ed unità di intenti pilastri fondamentali per ottenere i risultati sportivi e continuare il nostro graduale processo di crescita”.

Padre di due figlie Vespignani, nato a Forlimpopoli nel 1981, vive da sempre a Forlì con la compagna di una vita Veronica. Matteo si avvicina al futsal poco più che ventenne con la maglia del Santa Sofia dove gioca per nove stagioni consecutive diventando ben presto tra i protagonisti della scalata dalla serie D alla C1. Un esperienza lontana da casa molto formativa sia come uomo che come atleta. A 31 anni Vespignani si avvicina a casa e veste la maglia del Forlimpopoli in serie C2 ma causa un ginocchio malandato alla fine della stagione è costretto a dire addio al futsal giocato. Ma la voglia di campo rimane e così per non staccarsi bruscamente dal rettangolo di gioco inizia quasi per gioco la sua carriera d’allenatore proprio a Forlimpopoli dove al primo anno sfiora la promozione in serie C1. Poi due anni nell’ambizioso Forlì No Stop, uno in C2 e uno in C1, e a seguire l’annata coi ragazzi della comunità Progetto Giocare Liberi XXIII, quella forse con meno velleità sportive ma dall’elevato tasso formativo umano.

Terminata questa esperienza Vespignani prende così il patentino e gli si apre la grande occasione con la chiamata della Futsal Cesena. Un triennio a Cesena che rappresenta la consacrazione del tecnico forlivese a cui vengono affidate in successione prima l’Under17, poi l’under19 nazionale ed infine la prima squadra in serie B nazionale. Il rapporto con la Futsal Cesena termina nell'ottobre del 2020 e dopo sei mesi di stop forzato lontano dai campi accetta l'offerta del diesse Ghirelli sposando il progetto forlivese. Fiducia subito ripagata dal tecnico che al primo anno va oltre le più rosee aspettative portando la giovanissima squadra affidatagli al terzo posto in campionato, dopo aver battagliato fino a marzo per il primato, qualificandosi alla finale play-off promozione poi persa di misura sul campo del Balca. Ciliegina sulla torta la qualificazione alle Final Four regionali di Coppa Italia dove la squadra ha tenuto testa alla Real Casalgrandese, poi vincitrice, uscendo sconfitta solo ai rigori nella semifinale.