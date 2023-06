Calcio a 5, mercato in uscita: in cinque salutano il gruppo del Forlì

Con l'ormai prossimo avvento del mese di luglio scatterà ufficialmente la nuova stagione ed in casa Forlì è il tempo di salutare e ringraziare chi dal prossimo anno non farà più parte del roster a disposizione di mister Vespignani. Due sono i trasferimenti già definiti quello di Luca Minotti, classe 2000, che passa in prestito alla Polisportiva 1980 in serie C2 e quello di Ilias Daraji già in prestito sempre in serie C2 al Città del Rubicone nella passata stagione che passa a titolo definitivo ai nero verdi. Tre invece sono gli svincoli: Davide Cassano, numero uno forlivese nelle ultime 5 stagioni, che ha scelto di appendere i guantoni al chiodo ed intraprendere una nuova avventura da direttore sportivo, già ufficializzato infatti il suo nuovo incarico dai cugini del Russi Calcio a 5. Lascia invece per motivi personali per dedicare più tempo alla propria famiglia il pivot classe 1995 Luca Fabbri. Terzo ed ultimo svincolo quello di Alan Salles, universale italo brasiliano classe 1981, che non ha rinnovato il proprio contratto coi galletti.