Calcio a 5, mister Visani confermato alla guida delle selezioni giovanili

In virtù dei buoni risultati ottenuti e per dare continuità al progetto mister Davide Visani viene riconfermato alla guida tecnica della formazione Under 21 anche per la stagione sportiva 2023/24. Classe 1984, faentino di nascita ma residente a Solarolo, Davide è subentrato a gennaio del 2023 sulla panchina dell'under 21 forlivese al posto di mister di Ciani: “Sono molto contento di aver rinnovato e di avere la possibilità di proseguire il mio lavoro con questo gruppo di ragazzi – commenta Visani – l'obiettivo condiviso con la società è quello di continuare gradualmente il processo di crescita di questo gruppo molto giovane e con tanti ragazzi che erano alla prima esperienza in assoluto nel futsal”.



Crescita costante che è stata dimostrata dai buoni risultati ottenuti dall'Under 19 e dall'Under21 nella coppa regionale che ha chiuso la passata stagione dopo un campionato non altrettanto esaltante: “In campionato abbiamo pagato lo scotto di un progetto ripartito da zero – conclude Visani – ovvio che per un allenatore i risultati sportivi sono una gratificazione ed io sono sempre il primo a crederci consapevole comunque delle difficoltà, ma è ancora più gratificante vedere quotidianamente la crescita sia dei singoli che della squadra e sono convinto che se continueremo ad allenarci con questa applicazione ne gioverà anche il risultato sportivo”. Al suo fianco confermato anche il suo vice Giovanni Traina, palermitano classe 1989, e lo staff dirigenziale composto dai responsabili del settore giovanile Federico Rustignoli e Andrea Masotti artefici in questi ultimi 12 mesi della rifondazione del settore giovanile forlivese.