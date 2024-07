Calcio a 5, Moreno Meleleo rinnova in cerca di riscatto

La strategia forlivese di confermare lo zoccolo duro delle passata stagione è sempre più evidente: arriva infatti il quarto rinnovo quello del laterale Moreno Meleleo che vestirà la maglia biancorossa per la seconda stagione consecutiva. Moreno si era infatti accasato a Forlì nell’estate 2023 dopo essersi svincolato dal Futsal Bellaria ed era arrivato con tante aspettative in virtù del talento che aveva dimostrato nelle esperienze precedenti. Purtroppo una serie di infortuni ne hanno condizionato il rendimento ma l’attaccamento alla maglia e la serietà che lo ha contraddistinto nella stagione più sfortunata della sua carriera hanno pesato in maniera determinante sulla scelta della società di confermarlo per permettergli di avere un altra possibilità di dimostrare il proprio valore in questa categoria con la maglia del Forlì.

Meleleo nasce in Svizzera nel 1997 e può vantare la doppia cittadinanza italo-svizzera. Laterale, destro naturale a cui piace giocare a piede invertito e destreggiarsi nell’uno contro uno, Moreno si è trasferito in Italia a Bellaria diciassette anni orsono e dopo aver iniziato da bambino col calcio a 11 con la squadra locale si approccia col futsal all’età di 16 anni col Futsal Bellaria. Il suo talento è subito evidente agli addetti ai lavori, l’esordio con gol in Serie C1 arriva a soli 16 anni, e diventa ben presto uno dei cardini della rappresentativa regionale con cui partecipa al Torneo delle Regioni per tre edizioni consecutive conquistando un terzo posto con gli allievi e due partecipazioni meno fortunate con la Juniores. Nell’estate del 2021 passa in prestito dalla Futsal Cesena e ha la fortuna di contribuire con due presenze alla vittoria del campionato cadetto dei cesenati. Nell’estate 2022 Meleleo torna al Futsal Bellaria dove con 28 gol in 16 presenze in tutte le competizioni contribuisce alla promozione in serie C1 dei bellariesi. Sua la tripletta decisiva contro la Mader Bologna nella finale play-off giocata proprio al Pala Marabini.