Calcio a 5, movimenti di mercato: Berti rinnova, Minotti approda a Forlì

Dopo un mese di luglio tra importanti conferme ed innesti di qualità il diesse Ghirelli puntella la rosa con altre quattro operazioni. Il classe 2001 Jacopo Berti, arrivato in prestito dal Derby Castrocaro nella primavera del 2021 alla ripresa del campionato fermato dal Covid, e riscattato a titolo definitivo la scorsa estate vestirà anche in questa stagione la casacca biancorossa in cerca di riscatto dopo che un brutto infortunio al legamento crociato lo ha bloccato nella passata stagione.

“Jacopo è uno dei nostri giovani più promettenti sul quale volgiamo continuare a puntare – racconta il diesse Ghirelli – purtroppo un brutto infortunio gli ha precluso di poter dare il proprio contributo nella passata stagione proprio nel momento in cui stava cominciando a trovare spazio nelle rotazioni, speriamo che possa riprendere senza ulteriori problemi. Per come è rimasto vicino al gruppo per tutta la passata stagione se lo merita veramente”.

Il laterale cesenate classe 2000 Luca Minotti arriva a titolo definitivo dal Forlimpopoli con cui ha esordito nel futsal e ha giocato nelle ultime tre stagioni andando a segno nell’ultimo derby proprio contro il Forlì: “Luca è un classe 2000 che la scorsa stagione ha ben figurato in C1 col Forlimpopoli – spiega Ghirelli – se vogliamo garantire un presente e un florido futuro al Forlì dobbiamo continuare a puntare forte come stiamo facendo su ragazzi giovani della zona e Luca è sicuramente un profilo che va in questa direzione. Voglio ringraziare Guido Ottavi del Progetto Giocare Liberi XIII per avermi segnalato e messo in contatto con Luca”.

Due cessioni in prestito per due giovani pivot forlivesi; il classe 1999 Ilias Daraji, lo scorso anno in prestito in C2 ai Dargons Rimini, approda in C1 al Rimini calcio a 5 mentre il classe 2003 Simone Bruno vestirà la maglia del Russi calcio a 5 in serie B.