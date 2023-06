Calcio a 5, nuovo braccio destro per mister Vespignani: Filippo Mingozzi sarà il nuovo vice allenatore della prima squadra

Dopo l'addio di Carlo Aldini, a cui la società vuole tributare un sincero ringraziamento ed un in bocca la lupo per il proseguo della sua carriera, la società si è subito mossa per trovare una valida spalla per mister Vespignani individuata nella figura di Filippo Mingozzi. Filippo, classe 1978 nativo di Forlimpopoli può vantare una carriera ultra ventennale sui campi di futsal regionale. Esordisce giovanissimo nel 1997 con la maglia dell'Imola con cui in sei stagioni esordisce in serie B. Poi altre 12 stagioni tra il massimo campionato regionale e la serie cadetta dove veste le maglie di Castello e Ravenna confermandosi come uno dei migliori talenti romagnoli prima di finire la carriera di nuovo nel regionale con le maglie di Forlì No Stop e Romiti. Dal 2019 Filippo intraprende la carriera di allenatore nel settore giovanile dell'Union Sammartinese allenando i pulcini prima di questa grande occasione che non si è voluto far sfuggire: “Sono felice e motivato per questa nuova avventura e ringrazio la società per l'opportunità – spiega Mingozzi – il fatto di poter lavorare con una prima squadra e di collaborare con mister Vespignani che conosco molto bene avendolo avuto come tecnico sono certamente le cose che mi hanno spinto ad accettare questa opportunità. Dopo 20 anni di calcio a cinque in giro per la regione per la prima volta entro a far parte di questa blasonata società, per me è come chiudere un cerchio”. A completare lo staff della prima squadra i confermatissimi Marco Torturiello, nelle vesti di preparatore dei portieri, e il fisioterapista Marco Fabbri.