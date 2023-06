Calcio a 5, nuovo ingresso in società: Marco Brigliadori è il nuovo direttore generale

Dopo i rinnovi già annunciati del diesse Ghirelli e di mister Vespignani in casa Forlì si va a riempire un altro importante tassello dell’organigramma societario. Nel ruolo di direttore generale fa il suo ingresso in società Marco Brigliadori figura scelta e voluta fortemente in prima persona dal vice presidente Massimo Conficconi. "Con Marco mi lega in primis un rapporto di amicizia che, seppur nato non da tantissimi anni, si è subito consolidato - racconta Conficconi - in lui ho visto fin da subito le qualità necessarie per ricoprire un ruolo così centrale ed importante; una persona seria di cui mi fido ciecamente e dovrà essere l’anello di congiunzione fra la parte sportiva e la parte societaria. E’ una persona che quando accetta un impegno ci si getta a 360°, una figura di spessore da cui trarremo molti benefici in ogni fase organizzativa della nostra società".

Brigliadori, classe 1966 nato a Sarsina, sposato, vive a Forlì da ormai più di 30 anni, è una figura molto conosciuta ed apprezzata nell’ambito sportivo forlivese locale: “Il calcio e lo sport in generale sono state la mia passione fin da ragazzino, ma la natura non è stata propriamente benevola nei miei confronti, e non ho praticato sport a livello agonistico – sorride Brigliadori – la passione per il calcio a 5 è nata quasi per caso qualche anno fa con un gruppo di amici. I nostri figli frequentavano la stessa scuola e abbiamo deciso di iscriverci ad un campionato amatoriale, ero il più vecchio e mi diedero l’incarico di allenatore”.

Una storia col futsal nata quasi per gioco che anno dopo anno è diventata sempre più una passione: “Dopo i primi successi in tornei estivi con i Bob, così si chiamava la squadra, ho collaborato per alcune stagioni col Ca Ossi una delle realtà più consolidate dei campionati Csi forlivesi ed è qui che da “avversario” ho conosciuto Massimo e da li a poco, una semplice conoscenza si è trasformata prima in una sincera amicizia, poi in una collaborazione con la società Experienza nell’Over35”.

Professionalità e passione che hanno convinto Conficconi a proporgli questo incarico a Forlì: “Passare dai campionati amatoriali ad una realtà così importante come il Forlì non sarà sicuramente facile ma mi voglio calare in questa nuova avventura con umiltà e serietà. Con i membri dello staff mi sto integrando molto bene, un gruppo coeso di ragazzi giovani ma con già tanta esperienza – conclude il nuovo direttore generale – spero di portare entusiasmo ed idee. Mi piace la condivisione ed il dialogo e sono convinto che assieme potremo continuare a far crescere questa blasonata società”.