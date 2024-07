Calcio a 5, per Antonino La Corte sarà la quinta stagione in biancorosso

Con l’avvento del mese di luglio scatta ufficialmente la stagione sportiva 2024/2025 che vedrà l’Oleodinamica Forlivese ancora ai nastri di partenza del massimo campionato regionale. E’ arrivato quindi il tempo dei primi annunci ufficiali e si parte appunto con il primo rinnovo quello del laterale Antonino La Corte. Palermitano di nascita, classe 2003, La Corte si trasferisce in Romagna da bambino con la famiglia ed è residente a Castrocaro da ormai 19 anni. Antonino approda appena 17enne al futsal proprio nel vivaio forlivese dove si afferma come uno dei migliori prospetti della cantera biancorossa diventando un punto fermo del’Under 21.

Dopo la prima stagione in prima squadra in serie C1 sotto la guida tecnica di mister Gottuso dove esordisce in categoria ma mette a referto solo pochi scampoli di partita, in queste ultime tre stagioni ha compiuto quel salto di qualità che gli ha permesso partita dopo partita di entrare in pianta stabile nelle rotazioni della prima squadra cavandosi la soddisfazione di segnare anche reti pesanti, un atleta su cui la società punta nel presente ma soprattutto in prospettiva futura vista l’ancora giovane età ed un esperienza già comunque importante. Per La Corte sarà la quinta stagione in maglia biancorossa, la quarta in pianta stabile nel gruppo prima squadra.