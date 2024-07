Calcio a 5, primo squillo del ds Ghirelli: Alessandro Giangrandi torna in biancorosso

Dopo la prima tornata di conferme in casa Oleodinamica Forlivese è tempo di annunciare il primo nuovo acquisto, il pivot Alessandro Giangrandi. Cusercolese, nato a Forlì nel 1996, Alessandro vanta una lunga carriera sui campi del calcio a 11 ed una sola esperienza nel futsal proprio col Forlì nella stagione sportiva 2020/2021, fermata dal Covid sul nascere, che vide i galletti partecipare nella primavera 2021 al mini campionato interregionale che si organizzò tra compagini Venete ed Emiliano Romagnole. Giangrandi è un volto noto e molto considerato sui campi di calcio a 11 romagnoli, esordisce appena sedicenne in eccellenza con la maglia del Meldola. Appena ventenne dopo buone stagioni in promozione ed in eccellenza, cede alla corte del campionato Sammarinese diventandone protagonista per un quinquennio con le maglie della Fiorita, della Juvenes Dogana e del Cailungo.



Nello scorso inverno la decisione di tornare nei campionati Figc col passaggio al Diegaro in eccellenza prima di accettare la proposta di Ghirelli e tornare a calcare i campi di Futsal: “ Voglio ringraziare pubblicamente il direttore Ghirelli - racconta Giangrandi - dopo la mia prima esperienza a Forlì nel 2021 sono sempre rimasto in contatto con Maicol, un rapporto schietto ed onesto, e dopo l’ultima stagione a San Marino molto travagliata, con alcune situazioni sgradevoli, ho deciso che era giunto il momento di tornare. Il direttore mi avrebbe rivoluto già in inverno ma ho preferito rimandare per ripartire col futsal con la nuova stagione e l’inizio della preparazione per entrare bene nei meccanismi di questo sport che a certi livelli ho praticato solo per pochi mesi. Spero di ambientarmi nel minor tempo possibile, per tornare a divertirmi e segnare tanti gol per contribuire agli obiettivi di squadra che ci porremo”.