Calcio a 5, Ravaioli torna a difendere i pali della porta forlivese

Secondo innesto di mercato del diesse Ghirelli che implementa il roster a disposizione di mister Mingozzi col portiere classe 2001 Nicolò Ravaioli a completare un reparto di portieri giovanissimo e di prospettiva che già contava su Simoncini, Beltran e Valdifiori, tutti nati nel nuovo millennio. Classe 2001, nativo di Forlì, Nicolò cresce calcettisticamente proprio nel vivaio dell’Oleodinamica Forlviese dove approda nel 2018 e si divide fra under 19 nazionale e prima squadra che hai tempi militava nel campionato nazionale di serie B. Per impegni personali dopo due stagioni Ravaioli lascia il gruppo per poi riaggregarsi alla squadra nella primavera del 2023. In estate nonostante la società volesse confermarlo Nicolò è ancora obbligato ancora a mettere da parte l’impegno sportivo per quello lavorativo e a malincuore comunica alla società di non poter proseguire. Ma per fortuna di entrambe le parti si è trattato solo di un arrivederci infatti sistemata la situazione personale ora torna a disposizione del gruppo motivato a dare il proprio contributo per la squadra della sua città.