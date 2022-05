Calcio a 5, ricostruito il crociato destro a Vittozzi: il Forlì aspetta il suo leader presto in campo

Si è svolto martedì a Bologna l’intervento per la ricostruzione del legamento crociato destro di Francesco Vittozzi a seguito dell’infortunio subito nella gara interna dell’Oleodinamica contro il Bagnolo giocatasi sabato 12 febbraio. La prime sensazioni sono positive e rimane viva la speranza di rivedere presto in campo il senatore biancorosso. "Credo che la dea bendata, che ancora una volta si è girata contro Francesco, sia stata davvero troppo crudele - racconta il diesse Ghirelli – stava disputando una stagione davvero sopra le righe, da vero leader qual è di questo Forlì, e l’infortunio avvenuto proprio durante l’azione del suo gol che ci ha portato in vantaggio contro il Bagnolo ha un sapore di doppia beffa. E’ la seconda volta in tre anni che è costretto a subire questo calvario, un colpo che avrebbe abbattuto chiunque ma non Vitto che già dalla settimana successiva era in palestra per recuperare e per tenere i suoi compagni sul pezzo”.

Un racconto sofferto a testimonianza del legame profondo che lega il diesse e Vittozzi: “È stato il mio primo acquisto quando venni a Forlì nel giugno 2018 e nonostante le difficoltà, con tanta determinazione e professionalità, ha dimostrato appieno il suo valore diventando con mentalità e professionalità un leader sia in campo che nello spogliatoio. Le sue lacrime in tribuna affianco a me nella semifinale di Coppa persa ai rigori a Casalgrande sono una scena che non dimenticherò mai - conclude Ghirelli - lo aspetto presto in campo perché merita di tramutare quelle lacrime in rivincita contro una sorte avversa che non si meritava assolutamente".