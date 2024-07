Calcio a 5, rinnova un altro senatore: Benhya e Forlì continua in biancorosso

Uno dei senatori dello spogliatoio forlivese, Ayoub Benhya, rinnova il proprio contratto per un'altra stagione, il centrale forlivese vestirà biancorosso per la settima stagione consecutiva. Arrivato nell’estate del 2018 Oba ha conquistato subito la fiducia e la stima della società entusiasmando i tifosi per le sue prestazioni dove ha messo in mostra tutte le sue doti tecniche e il suo strapotere fisico diventando uno dei perni del quintetto forlivesi. Doti balistiche eccellenti ne fanno anche una temuta arma offensiva caratteristiche che ne fanno un elemento imprescindibile per gli equilibri del gioco forlivese sia nella fase difensiva sia in quella offensiva. Per Oba un'ultima stagione viziata da tanti problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento ma la sua determinazione nel cercare riscatto hanno convito la società ha rinnovargli la fiducia.



Nato in Marocco nel 1996, Ayoub arriva in Italia all’età di dieci anni; inizia col calcio a 11 nel Forlimpopoli dove si mette in luce per la sua tecnica abbinata ad una rapidità fuori dal comune e viene così ingaggiato dal Forlì Calcio dove fa tutta la trafila delle giovanili dai giovanissimi alla prima squadra con la soddisfazione dell’esordio in Lega Pro. A seguire una stagione nei dilettanti alla Sammaurese e due in Promozione con le maglie di Ronco ed Edelweiss. Esperienze importanti per un appena ventenne che nell’estate del 2017 cede alla corte del diesse Ghirelli che lo convince a passare al futsal, sua grande passione; fiducia che viene ripagata con 15 gol stagionali e giocate di grande classe col maglia del Romiti nel campionato di serie D dimostrando di sentirsi a suo completo agio nel campo 40×20. Prestazioni importanti che hanno convinto il diesse Ghirelli a portarlo con sé al Forlì nell’estate del 2018 dove in sei stagioni ha realizzato più di 90 reti contribuendo alla crescita costante della società.