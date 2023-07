Calcio a 5, Salvatore firma il rinnovo: sarà la sua terza stagione con il Forlì

Il centrale forlivese classe 2001 Manuel Salvatore rinnova il suo contratto per un altra stagione con la Calcio a cinque Forlì. Arrivato in prestito dalla futsal Cesena nell’estate del 2021, Manuel ha subito convinto la società forlivese che nella scorsa estate si esposta per il riscatto a titolo definitivo: “E’ un ragazzo su cui noi come società abbiamo sempre creduto e su cui abbiamo riposto molte aspettative – spiega il diesse Ghirelli – la scorsa estate abbiamo deciso di investire sul ragazzo certi che incarnasse i valori su cui la società ed io in prima persona non transigiamo per far parte del nostro gruppo”. E Manuel non ha disatteso le aspettative diventando partita dopo partita uno degli elementi cardine del quintetto di mister Vespignani: “Col passare dei mesi Manuel si è rivelato uno degli elementi imprescindibili della squadra nonostante la giovanissima età – conclude il direttore – sono convinto che sia pronto a diventare uno dei punti di riferimento del Forlì del presente e del futuro”.



Per Manuel questa sarà la settima stagione nel futsal; cresciuto infatti nelle giovanili della Futsal Cesena, Salvatore ha fatto tutta la trafila delle giovanili cesenati proprio agli ordini di mister Vespignani: Juniores, Under 19 nazionale ed al terzo anno il salto in prima squadra nel campionato cadetto. Nel 2020 la Futsal opta per mandare il ragazzo a farsi le ossa in serie C1 a Santa Sofia ma causa la sospensione del campionato regionale torna a dicembre alla casa madre dividendosi fra under19 nazionale e prima squadra. Poi il passaggio in prestito nell’estate del 2021 proprio al Forlì dove grazie ad un atteggiamento propositivo e prestazione degne di un giocatore “navigato” convince la società forlivese ad investire su di lui esercitando il diritto di riscatto ripagando la società con una stagione da protagonista dove ha raggiunto la doppia cifra in fase realizzativa oltre ad un minutaggio altissimo in campo.