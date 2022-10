Calcio a 5, trasferta amara per i galletti: l'ostica X Martiri imbriglia i forlivesi e vince

X Martiri-Oleodinamica Forlivese finisce 2-0. Trasferta amara per i ragazzi di mister Vespignani che escono sconfitti con una rete per tempo sul campo dell'ostica X Martiri, squadra molto giovane ma che in questa categoria può dire la sua e la vittoria di oggi sul Forlì ne è la conferma. Forlì che tiene le redini del gioco per tutto l'arco dei 60 minuti ma che non riesce a trovare le soluzioni per sfondare e anche quando riesce a superare la difesa ferrarese trova un Montanari sugli scudi che si rivelerà il migliore in campo.

Forlì che interrompe così la sua striscia di cinque risultati utili consecutivi e scivola al terzo posto in classifica con 13 punti, col Bagnolo (18 punti) che continua la sua marcia a punteggio pieno in vetta e il Villafontana (16 punti) che non ha problemi in casa col Santa Sofia e allunga sui forlivesi. Al quarto posto a quota 12, ma con una gara in meno dell'Oleodinamica, sale il Sassuolo che si impone di misura sul campo del Baraccaluga, prossimo avversario avversario del Forlì sabato prossimo al Pala Marabini, che fermo a 9 punti si vede superare al quinto posto proprio dalla X Martiri salita a quota 10.