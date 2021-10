Calcio a 5, ultimi minuti ricchi di emozioni: a Bagnolo Vittozzi regala la vittoria al Forlì in pieno recupero

Grande prestazione dei ragazzi di mister Vespignani che con un gol in pieno recupero di Francesco Vittozzi espugnano il campo del Bagnolo al termine di una gara combattutissima ed avvincente. Forlì che continua così il suo percorso netto con due vittorie in altrettanti incontri, agganciando al secondo posto a quota sei la coppia che insegue la capolista a punteggio pieno Balca composta da Real Casalgrandese e Santa Sofia, prossimo avversario proprio dei galletti sabato prossimo al Pala Marabini in quello che sarà un derby da altissima classifica.

Match non adatto ai deboli di cuore quello giocato sabato in quel di Bagnolo con gli ospiti che studiano nel minimo dettaglio gli avversari e con grande applicazione trovano una vittoria pesantissima proprio allo scadere dopo però aver condotto nel risultato il match per larga parte della contesa. Primo squillo al 3′ con una punizione di poco alta sulla traversa di Betancort. Al 9′ è Massaro invece a chiamare al paratone l’estremo forlivese Cassano. Match che si sblocca all’11’ sugli sviluppi di una rimessa laterale Betancort appoggia a Salvatore che di prima trova il diagonale vincente. Forlì sfiore il raddoppio con una conclusione a fil di palo di Rossi dopo un bello scambio con capitan Cangini ma al 16′ subisce il pareggio dei padroni di casa con un gran tiro di De Luca dalla destra. Risultato di parità che si protrae fino all’intervallo giusto epilogo per una prima frazione equilibrata con occasioni per ambo le compagini.

L’inizio della ripresa è da shock per i padroni di casa che devono incassare subito l’1-2 di Betancort, al secondo gol consecutivo con la nuova maglia biancorossa, e dopo aver colpito un palo con Leoni vengono castigati per la terza volta dal golden boy forlivese Simone Bruno per l’1-3. Forlì continua a spingere in cerca della rete della sicurezza e ci prova ancora con Betancort il cui tiro va di poco alto e con Salvatore che viene fermato dal palo dopo una pregevole azione personale.

Forlì sembra poter amministrare il vantaggio così mister Barozzi rompe gli indugi e prova inserendo capitan Maretti come quinto di movimento; mai mossa fu più azzeccata infatti nel giro di 120 secondi si completa la rimonta con le segnature di Maretti e di Di Carlo che ristabiliscono la parità al 19′. Gli ultimi dieci minuti sono un susseguirsi di emozioni, al 24′ arriva l’occasionissima per il Bagnolo ma Massaro tira fuori da posizione invitante mentre in pieno recupero su una palla vagante la limite dell’area locale irrompe Vittozzi che con una puntata rasoterra in corsa regala la vittoria agli ospiti.

BAGNOLO CALCIO A 5 – OLEODINAMICA FORLIVESE FORLI’ 3-4 (f.p.t. 1-1)

BAGNOLO: Avena, Caccia, Massaro, Fazio, Conte, Di Carlo, Ralh Deep,Corso, Giovanetti, Maretti, Leoni, Di Luca. All. Barozzi

FORLI’: Cassano, Cangini Greggi, Vittozzi, Di Maio, Simone, Rossi, La Corte, Bruno, Betancort, Berti, Salvatore, Ragazzini. All. Vespignani.

ARBITRI: Di Benedetto (Parma), Cottafavi (Modena)

MARCATORI: 11′ Salvatore (F), 16′ Di Luca (B) del p.t.; 1′ Betancort (F), 4′ Bruno (F), 18′ Maretti (B), 19′ Di Carlo (B), 32′ Vittozzi (F)

AMMONITI: Cangini Greggi (F), Di Luca (B)