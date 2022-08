Calcio a 5, un altro giovane talento per il Forlì: Emanuele Marino arriva in prestito con diritto di riscatto

Il diesse Ghirelli puntella ulteriormente la rosa ingaggiando in prestito con diritto di riscatto dalla Futsal Cesena il laterale offensivo classe 2000 Emanuele Marino: “L’arrivo di Emanuele a Forlì è stata un’opportunità fortunata che ho voluto cogliere – spiega il diesse Ghirelli – ritenevo che il roster fosse già completo ma quando il diesse della Futsal Cesena Andrea Buda, che ci tengo a ringraziare per la sua disponibilità nei miei confronti, mi ha proposto un ragazzo del 2000 con ottime referenze come Marino ho pensato che fosse giusto approfondire la cosa”.

“Parlando con Emanuele ho trovato un ragazzo serio e disponibile, pronto a mettersi in gioco, che mi ha trasmesso fiducia. Con Emanuele c’è la volontà comune di far si che questa non sia solo una stagione di passaggio e in quest’ottica abbiamo ottenuto il diritto di riscatto a nostro favore. E’ un profilo che rispecchia la filosofia che stiamo portando avanti e sono certo che ci dimostrerà sul campo di meritare la fiducia che riponiamo in lui”.

Classe 2000, pugliese di nascita ma trasferitosi in Romagna da ormai 14 anni, Marino pratica il futsal già da 5 stagioni. L’inizio è con la maglia del Città del Rubicone poi il passaggio nelle giovanili della Futsal Cesena. Nelle ultime due stagioni Emanuele ha fatto due importanti esperienze in prestito nel massimo campionato regionale col Santa Sofia prima e col Rimini poi nella passata stagione: “Ho deciso di accettare l’offerta di Ghirelli perché fin da subito dalle sue parole ho capito che Forlì era la piazza giusta per crescere con un progetto solido e serio basato sulla valorizzazione dei giovani del territorio – spiega Marino – personalmente da questa stagione mi aspetto di poter aiutare il più possibile la squadra a raggiungere gli obbiettivi prefissati continuando il mio processo di crescita”.